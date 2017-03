Henkel veut acheter l'américain Darex pour 1 milliard d'euros

Le groupe allemand de cosmétiques et produits d'entretien Henkel a annoncé jeudi être en négociations exclusives afin de racheter à l'américain GCP sa division de technologies pour emballages Darex pour près d'un milliard d'euros.

Henkel a "déposé une offre contraignante pour un prix d'achat de 1,05 milliard de dollars, soit environ 995 millions d'euros, dettes financières comprises", a indiqué le fabricant de la lessive Le Chat dans communiqué.

"L'acquisition visée est en accord avec notre stratégie qui consiste à développer notre portefeuille au travers d'acquisitions ciblées", a déclaré Hans Van Bylen, patron d'Henkel, cité dans le communiqué. Cet achat "renforcerait la position de notre activité de technologies d'adhésifs", a-t-il souligné.

La division d'adhésifs, qui produit notamment des colles et mastics pour les particuliers et l'industrie, est de loin la plus importante du groupe. En 2016, elle a généré un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, soit près de la moitié des recettes d'Henkel.

Darex est pour sa part spécialiste de l'étanchéité des canettes et compte parmi ses clients des fabricants d'aérosols et de canettes pour boissons et aliments.

Il a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars et emploie quelque 700 personnes dans 19 pays.

Sa maison mère, le chimiste GCP, va maintenant démarrer un processus de consultation avec les représentants du personnel, après quoi un accord de cession final devrait être conclu. La transaction devra ensuite obtenir le feu vert des autorités compétentes.

Henkel, également fabricant des cosmétiques Diadermine et des produits pour cheveux Schwarzkopf, a déjà réalisé une grosse acquisition en mettant la main en 2016 sur le fabricant américain de lessives Sun Products, pour plus de 3 milliards d'euros. Cette transaction doit permettre au groupe de Düsseldorf (ouest) de devenir le numéro deux de la lessive en Amérique du Nord, un marché très important pour lui.

Henkel emploie plus de 50.000 dans le monde. En 2016, le groupe a dégagé des recettes record et vu son bénéfice net progresser de près de 7% à plus de 2 milliards d'euros.