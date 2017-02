Juncker dévoilera mercredi sa vision de l'UE post-Brexit

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker doit dévoiler mercredi un "Livre Blanc" sur l'avenir de l'UE, explorant différentes pistes de réformes pour préserver l'unité menacée de l'Europe post-Brexit, a annoncé mardi un porte-parole.

M. Juncker avait promis qu'il livrerait cette contribution aux débats en cours sur l'avenir de l'Union avant un sommet prévu le 25 mars à Rome pour célébrer, sans le Royaume-Uni, les 60 ans du Traité de Rome, fondateur du projet européen.

Il "se rendra au Parlement européen pour présenter le Livre Blanc, qui sera adopté demain" par l'ensemble des commissaires européens, a annoncé mardi devant la presse le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas.

Le document proposera une série de pistes de réformes, sur lesquelles pourront se baser les dirigeants des 27 pour donner un nouveau cap à l'UE, ébranlée à la fois par le Brexit et une succession de crises, économique comme migratoire.

"On parle de possibles options, positives, réalistes, qui aboutissent toutes à l'unité et à la coopération des 27", a précisé M. Schinas. "L'idée, c'est de lancer un vaste processus de réflexion autour de ces options politiques réalistes, crédibles, sur la base desquelles on va avancer dans le futur", a-t-il ajouté.

M. Juncker a déjà plaidé publiquement pour une Europe à "plusieurs vitesses" pour dépasser les divisions qui bloquent trop souvent certains projets.

"L'heure n'est plus à s'imaginer que nous pourrions tous faire la même chose ensemble", a-t-il estimé il y a quelques jours devant des étudiants belges.

"Ceux qui sont d'accord pour faire le plus grand nombre de choses ensemble, qu'ils se mettent d'accord sur ce qui est essentiel à faire, qu'ils soient 15 ou 28", a-t-il insisté, ajoutant que cela "peut varier d'un sujet à l'autre".