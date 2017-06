La Bourse de Paris ouvre en hausse de 0,55% à 5.295,04 points

La Bourse de Paris débutait la semaine du bon pied (+0,77%) lundi matin, portée par un rebond des prix du pétrole, même si la séance ne promettait guère de grands bouleversements.

A 09H39 (07H39 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 40,63 points à 5.306,75 points. Vendredi, il avait fini en repli de 0,30% à 5.266,12 points.

"Le CAC 40 reste ancré dans une zone d'incertitude dont il ne devrait pas ressortir prochainement", a commenté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"En effet, malgré la publication de statistiques de premier plan, comme le baromètre Ifo en Allemagne (qui mesure le climat des affaires, NDLR) et les commandes de biens durables aux Etats-Unis aujourd'hui, les investisseurs ne savent pas à quel saint se vouer concernant l'économie américaine et, dans une moindre mesure, la trajectoire du baril de pétrole", a-t-il ajouté.

Les investisseurs devront donc attendre les prochaines séances pour se faire une idée plus précise de la santé de l'économie américaine, qui, selon M. Dembik, pourrait confirmer son ralentissement.

"Personne n'est en mesure de savoir quand surviendra la prochaine récession américaine mais tout le monde a conscience que plus la Fed augmente les taux, plus on se rapproche de cette inévitable échéance. Cette crainte diffuse se propage de plus en plus dans les salles de marché et fait peser une chape de plomb sur les indices mondiaux, incapables de faire le bond tant attendu", a-t-il complété.

- L'Oréal en tête du CAC -

Faute de catalyseurs forts, l'indice parisien pourrait donc de nouveau osciller entre petites hausses et petites baisses cette semaine, au gré des cours du pétrole, sans trouver de réelle impulsion.

Sur le front des valeurs, Areva progressait de 0,97% à 4,39 euros alors que l'entreprise, en passe d'être rachetée par EDF (+0,15% à 10,05 euros), mise sur une croissance de son chiffre d'affaires de 50% entre 2016 et 2021, selon un article des Echos.

L'Oréal prenait la tête du CAC 40 (+2,98% à 193,70 euros) après que le fonds d'investissement américain Third Point, propriété de Daniel Loeb, a annoncé dimanche avoir pris une participation d'environ 1% dans le géant agroalimentaire Nestlé, tout en invitant ce dernier à se séparer d'actifs jugés non stratégiques, en particulier ses parts dans L'Oréal (représentant 23% du groupe de cosmétiques).

SFR s'adjugeait 0,91% à 32,22 euros après que le groupe de médias et télécoms Altice, maison mère de l'opérateur, a indiqué être "entré en discussions préliminaires" avec le groupe espagnol Prisa pour lui racheter sa participation majoritaire dans le portugais Media Capital.

Eurotunnel gagnait 1,06% à 9,73 euros. Le groupe a annoncé la vente de deux de ses trois navires à l'armateur danois DFDS, qui les louait depuis deux ans en attendant de pouvoir lever une option d'achat, ce qui avait provoqué un conflit social et de nombreux blocages du port de Calais à l'été 2015.