La Bourse de Paris se braque sur les banques centrales

La Bourse de Paris a profité de l'effet des annonces de Donald Trump pour grimper, comme ses voisines européennes, avant de remettre les banques centrales au premier plan la semaine prochaine.

"Une fois que les publications de société arrivent à leur fin, les banques centrales prennent souvent le relais", indique à l'AFP Aymeric Diday, directeur de la gestion sous mandat chez Pergam.

La Banque centrale européenne, qui tient une réunion jeudi, devrait plutôt donner "des confirmations" de ce qui a été annoncé fin 2016, souligne-t-il.

Portée par les prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro a atteint en février l'objectif de 2,0% de la BCE, un chiffre qui ne devrait cependant pas avoir d'impact immédiat sur la politique de l'institution.

Les investisseurs sont par ailleurs d'ores et déjà de plus en plus nombreux à intégrer l'éventualité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès la prochaine réunion mi-mars, alors que les déclarations de membres de la Fed allant en ce sens se sont multipliées cette semaine.

Ces déclarations ont contribué à soutenir les marchés dans la mesure où elles réduisent l'incertitude concernant le calendrier de la Fed et parce que cela signifie également que "l'économie va mieux", souligne M. Diday.

La présidente de l'institution monétaire américaine Janet Yellen devait quant à elle prononcer un discours vendredi, toutefois après la clôture des places boursières européennes.

L'économie américaine restera au premier plan la semaine prochaine avec au programme notamment l'emploi américain prévu vendredi.

- Attentisme en début de semaine -

Avant de se laisser gagner par l'enthousiasme, les marchés ont toutefois connu un début de semaine marqué par l'attentisme.

Après cette phase d'immobilisme, la tendance a été donnée par le discours du président américain Donald Trump devant le Congrès, qui a confirmé "aller dans le sens annoncé depuis sa campagne" avec "un programme de croissance et d'inflation", relève Pascale Seivy, responsable du conseil en investissement chez Pictet en France.

Le président américain Donald Trump a remis mardi sur le devant de la scène la perspective d'un vaste programme d'investissements publics en promettant mille milliards de dollars de dépenses pour remettre à niveau les infrastructures américaines.

Il a également évoqué une réforme fiscale "historique".

"Les investisseurs attendaient cette confirmation depuis longtemps même si dans l'absolu nous n'avons pas eu plus de détails", souligne Mme Seivy.

C'est dans ce contexte que l'indice phare de la Bourse de Paris a franchi de nouveau la barre hautement symbolique des 5.000 points, ralliant du même coup des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis début novembre 2015.

Et ce, même si l'environnement politique "pèse" un peu sur le marché parisien, dont la performance est moins sensible que celle du Dax à Francfort depuis le début de l'année, observe Mme Seivy.

La Bourse de Francfort tentera d'ailleurs la semaine prochaine de défendre le seuil des 12.000 points qu'elle a conquis cette semaine, tandis qu'à Londres, les investisseurs se concentreront sur la présentation du budget de l’État britannique par le chancelier de l'Echiquier, Philip Hammond, mercredi.

La cote parisienne est "soutenue par une économie qui va mieux, des résultats d'entreprises qui étaient bons et un niveau de parité avec le dollar favorable aux actions françaises", estime M. Diday, qui s'attend à voir le marché parisien progresser encore davantage.