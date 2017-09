La Halle, assainie, lance un plan "de conquête" à trois ans

La Halle (groupe Vivarte), délestée de ses magasins non rentables, veut repartir "à la conquête" du marché après des années de difficultés, avec pour objectif d'atteindre 1,2 milliard de ventes d'ici trois ans.

Ce plan passera notamment par un repositionnement de l'offre, au travers de petits prix et de marques différenciantes pour séduire une clientèle plus familiale, et des tarifs en baisse pour concurrencer les mastodontes du marché, comme Primark, Kiabi ou H&M.

Un plan d'investissement de 100 millions d'euros sur trois ans sera également mis en oeuvre pour rénover ses magasins, moderniser les systèmes logistiques et informatiques, avec pour objectif de développer le e-commerce.

"Je ne suis pas venu pour faire un PSE (un plan de fermeture de 135 magasins La Halle aux Chaussures a été annoncé en début d'année, NDLR), mais pour relancer l'entreprise et repartir à la conquête", a annoncé le nouveau directeur général de La Halle, Philippe Thirache, mercredi lors d'une conférence de presse.

Revenant sur les difficultés passées de l'entreprise, qui a cumulé les pertes pendant plusieurs années, il a indiqué que la société affichait désormais des "résultats encourageants".

La Halle "Mode et Accessoires" a enregistré sur l'exercice 2016/2017 un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en hausse de 5%, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 8,7 millions d'euros après une perte de 15,5 millions d'euros un an auparavant.

La Halle "Chaussures et Maroquinerie" reste en revanche toujours dans le rouge, avec des pertes opérationnelles de 9,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 550 millions d'euros, mais "la chute semble enrayée". L'entreprise "espère un retour à un résultat positif dès 2018".

"Il reste encore une soixantaine de magasins déficitaires, mais normalement il n'y a plus de magasins à fermer", a assuré M. Thirache.

La Halle compte en France 371 magasins La Halle "Mode et Accessoires" et 500 La Halle "Chaussures et Maroquinerie", pour 8.000 salariés.

D'ici trois ans, l'entreprise espère atteindre un chiffre d'affaires cumulé pour ses deux enseignes de 1,2 milliard d'euros, pour un Ebitda de 100 millions d'euros.

