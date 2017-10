Lagarde exhorte les pays à ne pas céder à la tentation du repli sur soi

Christine Lagarde directrice générale du FMI, a exhorté mercredi les pays à ne pas céder à la tentation du rejet du commerce international et du repli sur soi, estimant que "tous les citoyens pouvaient tirer profit de la mondialisation".

"La meilleure réponse politique aux défis (posés par la mondialisation) n'est pas de tourner le dos au commerce", a estimé Christine Lagarde, lors d'une conférence sur la mondialisation en marge de la réunion d'automne du Fonds monétaire international. "Nous devons au contraire redoubler nos efforts pour créer un système de commerce mondial qui profite à tous", a-t-elle ajouté.

Ces remarques interviennent alors que les discussions sur la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) ont repris mercredi près de Washington dans un climat de tensions exacerbées entre les Etats-Unis et le Canada. Le président Donald Trump, qui entend résorber le colossal déficit commercial des Etats-Unis avec le Mexique (plus de 64 milliards de dollars), a menacé de quitter purement et simplement le traité.

Christine Lagarde a reconnu que "la crise financière mondiale s'est traduite par une croissance plus faible et un creusement des inégalités dans de nombreux pays, augmentant les doutes sur les bénéfices de la mondialisation, en particulier dans les pays développés".

Ceux-ci ont dû notamment faire face à la concurrence des pays ayant une main d’œuvre bon marché. Pour le président américain, l'Aléna est responsable de la perte de milliers d'emplois en particulier dans le secteur automobile au profit du Mexique où les entreprises ont massivement délocalisé leurs activités pour bénéficier de salariés à moindres coûts.

Pour autant, la responsable du FMI souligne que la mondialisation, ce "monde interconnecté qui fait circuler les biens, les marchandises, les capitaux, les individus et les idées a conduit à une prospérité formidable dans le monde".

Pour les pays en voie de développement, le commerce a également eu des effets négatifs avec un accroissement des inégalités de revenus. Pourtant, "une étude récente montre que les 10% plus pauvres consommateurs perdraient plus de 63% de leur pouvoir d'achat si les frontières étaient fermées", a-t-elle fait valoir.

Elle a enfin rappelé que l'une des préoccupations majeures de l'institution était de renforcer le commerce, d'aider les 189 pays membres à profiter de la mondialisation pour dynamiser la croissance, l'emploi et les revenus.