L'Allemagne et la Norvège commandent 5 ravitailleurs MRTT d'Airbus

L'Allemagne et la Norvège ont passé une commande ferme de cinq Airbus A330 MRTT, des avions de ravitaillement et de transport, pour le compte de l'OTAN, a annoncé Airbus Defence and Space sans dévoiler de montant.

Les deux pays rejoignent ainsi les Pays-Bas et le Luxembourg au sein du programme MMF (Multinational Multi Role Tanker Transport Fleet) de l'Europe et de l'OTAN, indique Airbus DS dans un communiqué lundi.

Elle ajoute ces cinq appareils aux deux précédemment commandés par les Pays-Bas et le Luxembourg et inclut quatre options supplémentaires permettant à d'autres nations de rejoindre le groupe, précise-t-il.

Le programme est financé par les quatre nations qui disposeront de droits d'exploitation exclusifs pour ces appareils appartenant à l'OTAN.

Les appareils seront configurés pour des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et de fret, et d'évacuation sanitaire.

"Cette nouvelle commande confirme la position de leader de l'A330 MRTT sur le marché mondial des avions de ravitaillement et de transport", s'est félicité Fernando Alonso, le directeur de la branche aviation militaire chez Airbus DS.

"Elle fait également du MMF l'un des principaux programmes collaboratifs européens et un modèle pour les futurs projets de défense dont nous attendons le lancement dans les années à venir", a-t-il ajouté.