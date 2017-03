L'Arabie propose le "télétravail" pour l'emploi des femmes

L'Arabie saoudite cherche à promouvoir l'emploi des femmes dans ce pays ultraconservateur mais sans que celles-ci aient besoin d'aller dans un bureau, a annoncé mardi le ministère du Travail.

Le "télétravail" et le travail à domicile vont générer jusqu'à 141.000 postes à l'horizon de 2020, offrant un emploi "décent et convenable", particulièrement pour les femmes et les handicapés, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le "télétravail" couvre un large éventail d'emplois effectués à distance.

Dans le cadre d'un vaste plan de réformes économiques et sociales initié pour faire face à la chute de ses pétrodollars, le royaume tente d'encourager l'emploi des femmes, soumises à plusieurs restrictions, dont celui de ne pas conduire.

Mais le ministère relève que "beaucoup d'obstacles sociaux, dont le transport et les responsabilités familiales" entravent la participation des femmes au marché du travail.

Le ministère a précisé que le télétravail devrait bénéficier aussi aux personnes vivant dans des régions reculées du royaume.

Au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage parmi les Saoudiennes s'élevait à 34,5%, contre 5,7% pour les hommes, selon des statistiques citées par la banque Jadwa Investment.

Le royaume ambitionne de porter la proportion des femmes au travail à 28%, contre 23% en 2016.

Selon des statistiques officielles fin 2015, le secteur public employait 469.000 femmes alors que 500.000 autres travaillaient dans le secteur privé, que le gouvernement cherche à élargir pour pouvoir réduire la masse salariale dans la fonction publique.