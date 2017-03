L'Australie surfe sur la mode de la laine

Au XIXème siècle, les exportations de laine ont porté l'économie de l'Australie. Après des décennies difficiles, ce secteur revient en force grâce à une importante demande internationale et les producteurs australiens savourent "une période formidable".

La semaine s’est terminée sur un nouveau record à l'Eastern Market Indicator, l'indice du prix de la laine en Australie. Le kilo a atteint 15 dollars australiens (10,86 euros). Il était à 12,5 dollars il y a un an et à 7,5 dollars il y a 7 ans, explique à l’AFP Stuart McCullough, PDG de l'Australian Wool Innovation (AWI), organisation coopérative qui appartient à 24.000 producteurs australiens.

"Toutes les planètes sont alignées pour les producteurs (…) C'est une période formidable", se félicite Michael Avery, de la société Southern Aurora, qui travaille avec les producteurs et les courtiers. Alors que la production a baissé en Australie depuis les années 90, la demande internationale grossit.

L'île-continent compte 70 millions de moutons pour 25 millions d'habitants, dont 55.000 producteurs de laine. Environ 330 millions de kilos sont produits par an en Australie. "Si vous portez de la laine, il y a de très fortes chances qu’elle soit australienne", affirme Stuart McCullough. Environ 70% de la production de laine mérinos, considérée comme une des variétés les plus fines, vient d’Australie.

Les trois quarts de la production australienne sont envoyés en Chine, selon Peter Morgan, directeur du Conseil australien des exportateurs de laine. "Les Chinois portent de plus en plus de laine. Ils gagnent plus d'argent et ils dépensent plus dans le textile et veulent en particulier de la laine".

"Mais la demande vient principalement des Etats-Unis, d'Europe, du Japon", où la laine arrive après avoir été transformée souvent en Chine, poursuit Peter Morgan.

"La laine est à la mode (…) Son image a changé", explique-t-il. C'est un produit naturel, elle tient chaud, mais elle a aussi d'autres qualités redécouvertes. "De nouveaux produits ont été développés, comme dans le sport car la laine absorbe l'humidité".

"Il y a eu des progrès technologiques. La laine ne gratte pas et a au contraire un côté soyeux sur la peau", renchérit Michael Avery.

- Meilleure qualité du monde -

Environ 40% du budget de l’AWI est destiné à la recherche et au développement; les 60% restants vont au marketing. En janvier, à Paris, l'organisation remet chaque année à un créateur le prix Woolmark, pour faire la promotion de la laine australienne. Stuart McCullough avait à ses côtés cette année Victoria Beckham, Bouchra Jarrar et Lou Doillon.

"Nous diffusons notre message au sommet de la mode. Et après nous voyons un effet dans l’ensemble du secteur" de l'habillement, explique Stuart McCullough. "C'est une façon de faire passer notre message au consommateur. Nous voulons que les gens achètent un pull en laine, un costume en laine, pas seulement un pull ou un costume".

Le secteur de la laine en Australie se vante de produire la meilleure qualité du monde. Plus de la moitié des moutons sont des mérinos. La marque de luxe Zegna, connue pour ses costumes pour hommes, a investi dans une ferme en Nouvelle-Galles du sud (est). Celle-ci compte environ 10.000 moutons.

La laine australienne n'en est pas à ses premiers succès. Ce secteur, qui a démarré dès le début du XIXème siècle, représentait la moitié des exportations de l'Australie entre les deux guerres mondiales, explique Peter Morgan. Il a depuis été doublé par le fer, le charbon, mais aussi par les exportations de bétail, de céréales, de lait etc.

Concurrencée par des matières synthétiques, la laine a connu des années très difficiles. Mais pour Stuart McCullough, le regain de succès que connaît le secteur devrait durer. "Nous analysons les défilés de mode. Et cette année, il y a beaucoup de laine sur les podiums", se félicite-t-il.