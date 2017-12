Le boom de l'intérim, signe de reprise ou flexibilité accrue de l'emploi ?

Trimestre après trimestre, les rangs de l'intérim grossissent en France. Faut-il y voir le signe d'une reprise économique ou le marqueur d'une flexibilité accrue du marché du travail ?

Le palier des 700.000 emplois intérimaires est franchi depuis mi-2017, ont confirmé le ministère du Travail et l'Insee mardi. L'intérim représente environ 3% de l'emploi salarié en France et ses effectifs sont plus élevés qu'avant la crise de 2008.

En un an, la hausse est de 15,9%, soit environ 100.000 intérimaires supplémentaires. Depuis début 2015, ce sont 195.000 emplois intérimaires qui ont été créés, ce qui représente près d'un nouveau poste sur trois.

Préparateur de commande, conseiller clientèle, monteur automobile, mais aussi surveillant d'examen à l'université Paris V pour une semaine en janvier... Les annonces d'intérim affluent sur les sites internet et dans les agences de travail temporaire.

Traditionnellement, l'industrie et le bâtiment sont très demandeurs d'intérimaires, et notamment d'emplois masculins.

"Comme nous sommes en période de reprise, ce n'est pas étonnant que l'intérim redécolle. Les intérimaires sont en général les premiers à bénéficier de la reprise et les premiers à partir quand la conjoncture est difficile", explique à l'AFP Gregory Verdugo, maître de conférence en économie à l'université Paris I et auteur du livre "Les nouvelles inégalités au travail".

"Comme les chefs d'entreprise n'ont pas suffisamment de visibilité, ils commencent par prendre de l'intérim et, si cela se confirme, ils prennent des CDI", dit François Roux, délégué général de Prism'Emploi, le patronat de l'intérim.

"Cela coûte moins cher aux entreprises et elles peuvent s'ajuster plus vite", notamment quand "les CDI sont plus protégés", affirme M. Verdugo.

Il existe d'ailleurs, depuis 2014, un "CDI intérimaire", qui garantit un salaire entre deux missions, payé par l'entreprise de travail temporaire qui emploie l'intérimaire. Fin décembre, le chiffre de 25.000 contrats devrait être atteint.

- 'Effet tremplin' vers le CDI -

Reste à mesurer si ce type de contrat est choisi ou subi.

Depuis 1995, la part des moins de 30 ans chez les intérimaires est passée de 60% à 40% ce qui signifie "qu'il y a de plus en plus d'individus plus âgés qui se tournent vers l'intérim", déclare M. Verdugo. "On ne sait pas dire si c'est une contrainte ou un choix", ajoute-t-il.

Une tendance observée dans les agences. "On a de plus en plus de seniors qui ont du mal à trouver des CDI dans les entreprises, comme ça, ils peuvent compléter leurs trimestres de retraite et, bien souvent, ils aiment la liberté de l'intérim", assure M. Roux.

En ce qui concerne les jeunes, le Cereq (Centre d'études et de recherche sur les qualifications) a récemment souligné "des conditions d'embauche détériorées", évoquant à la fois CDD, contrats aidés et travail intérimaire.

Selon son enquête "Génération 2013", parmi les jeunes ayant travaillé durant leurs trois premières années de vie active, 22% ont effectué au moins une mission d'intérim. Ce type de contrat constitue une première expérience professionnelle pour 15% des jeunes qui ont connu au moins un emploi.

Hélène Couprie, maître de conférence en économie à l'université de Cergy-Pontoise et co-auteure d'une autre étude publiée par le Cereq, rappelle que "la part des intérimaires dans l'emploi a été multipliée par quatre depuis les années 1980".

Elle fait remarquer que "les contrats d'intérim sont de plus en plus courts", passant "en 30 ans d'un mois à 15 jours" avec des "situations répétées d'intérim".

Mais il y a bien un "effet tremplin" pour les jeunes, à savoir qu'un intérimaire accèdera plus vite à un CDI qu'un chômeur, notamment chez les jeunes hommes peu qualifiés qui travaillent dans l'industrie et le BTP.

Etre intérimaire "multiplie par quatre ses chances d'occuper un CDI", dit Hélène Couprie, ce type de contrat étant utilisé comme un "signal" par l'employeur pour son choix.