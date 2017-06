Le Canada va dépenser beaucoup plus en armement

Le ministre canadien de la Défense Harjit Sajjan a promis mercredi de doubler pratiquement d'ici 10 ans les dépenses de son pays en armement et en moyens de défense avec plus d'avions de combat et de navires de guerre.

L'objectif est de porter d'ici 10 ans l'enveloppe consacrée aux dépenses militaires à 1,4% du produit intérieur brut (PIB), contre 1% actuellement.

Ce niveau de dépenses est un des plus faibles des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), loin de l'exigence des 2% formulée par le président américain Donald Trump au dernier sommet de l'Alliance fin mai.

Au total, le Canada veut dans 10 ans consacrer près de 33 milliards de dollars canadiens (22 mds d'euros) aux armées et à leur équipement, contre 18,9 milliards actuellement.

Avec des moyens plus importants et des matériels plus modernes, le Canada entend renforcer sa défense intérieure, en Amérique du nord et assurer ses "responsabilités en tant que partenaire fiable dans le monde" auprès des pays de l'Otan, a expliqué Harjit Sajjan, lors d'une conférence de presse à Ottawa.

Sur cette enveloppe, une part plus importante va être consacrée aux nouveaux matériels et au remplacement de la flotte vieillissante d'avions de combat F-18 par 88 avions de chasse contre 65 envisagés jusqu'ici.

Des fonds vont aussi permettre de doter la marine canadienne de 15 nouveaux navires de guerre, de moderniser la flotte de sous-marins, d'acheter des véhicules blindés légers, des munitions guidées de précision et d'autres équipements.

Le Canada va augmenter de 5.000 membres ses effectifs militaires à 101.500 soldats (actifs et réservistes).

L'armée canadienne va augmenter ses capacités pour contrer les menaces dans l'espace avec des satellites de communication et de surveillance. Le Canada a également confirmé qu'il ne se joindra pas au programme de bouclier antimissile américain.

Dans sa stratégie de défense, le Canada va former des "pirates informatiques" pour lancer des cyberattaques en soutien aux opérations militaires.

L'objectif du Canada est d'augmenter ses capacités de renseignement militaire et des opérations spéciales et de renforcer sa présence en Arctique, là où la Russie a déployé ces dernières années des moyens importants.

Le Canada veut explorer avec les Etats-Unis de nouvelles missions pour le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du nord (NORAD) au-delà de son mandat actuel de sécurisation de l'espace aérien et en appui des opérations dans les eaux au large des côtes des deux pays.