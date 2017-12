Le géant pharmaceutique Teva va supprimer 14.000 emplois...

Le groupe israélien Teva, numéro un mondial des médicaments génériques confronté à de sérieuses difficultés financières, a annoncé jeudi la suppression de 14.000 emplois dans le monde au cours des deux prochaines années, soit 25% de ses effectifs.

Teva a aussi annoncé dans un communiqué suspendre les dividendes sur ses actions ordinaires et sur les certificats de dépôt (American depositary share, ADS, titres de créances), dans le cadre d'un "plan de restructuration complet destiné à réduire de manière significative ses coûts", de trois milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) d'ici à fin 2019.

Teva ne versera pas non plus de bonus annuel en 2017 "les résultats financiers étant notablement inférieurs" aux prévisions pour l'année, a expliqué le PDG, Kare Schultz, dans une lettre aux employés publiée par la Bourse de Tel-Aviv.

Dans cette lettre, M. Schultz annonce la fermeture ou le désengagement "d'un nombre significatif de sites de production aux Etats-Unis, en Europe, en Israël et sur les marchés de croissance". Les centres de recherche et développement, le siège et différents bureaux à travers le monde seront également affectés.