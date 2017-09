Le gouvernement confirme une hausse de 10% des taxes sur le diesel en 2018

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a confirmé lundi une hausse de 10% des taxes sur le diesel en 2018, soit un montant de 7,6 centimes, à deux jours de la présentation du budget.

"Je vous le confirme. C'est la volonté d'avoir une convergence entre l'essence et le diesel", a répondu sur RMC et BFMTV M. Castaner, interrogé sur une information des Echos. Quant à une hausse de 3,9 centimes sur l'essence également évoquée par le journal, "on est dans ces eaux-là, je ne vais pas vous dire que vous vous trompez", a-t-il dit.