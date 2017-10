Le groupe autoroutier Abertis transfère son siège à Madrid

Le gestionnaire d'autoroutes espagnol Abertis, basé à Barcelone, a annoncé lundi le transfert de son siège social hors de Catalogne, à Madrid, en raison de "l'insécurité juridique" dans la région dont les dirigeants séparatistes pourraient proclamer l'indépendance.

La décision d'Abertis, annoncée dans un communiqué, suit de quelques heures le feu vert du gendarme de la Bourse espagnole à l'OPA amicale que le concessionnaire autoroutier italien Atlantia a lancée sur le groupe espagnol.

"En raison de l'insécurité juridique générée par la situation politique actuelle en Catalogne", le conseil d'administration de la société, basée à Barcelone depuis sa fondation au début des années 2000, a décidé de déménager son siège social dans le centre de la capitale espagnole.

L'Espagne et la Catalogne sont plongées dans leur plus grave crise politique depuis le retour de la démocratie en 1977, le gouvernement séparatiste de cette région menaçant d'en proclamer l'indépendance malgré l'opposition frontale de Madrid.

Et la crise effraye les milieux économiques.

Abertis est le cinquième groupe coté à l'indice des valeurs-vedettes de la Bourse de Madrid, l'Ibex 35, à transférer son siège social hors de Catalogne, après les banques CaixaBank, Banco de Sabadell, le groupe gazier Gas Natural, la semaine dernière, et le groupe immobilier Colonial lundi.

A la mi-journée, le gendarme de la Bourse a annoncé qu'il donnait son feu vert à l'OPA présentée par l'italien Atlantia sur le groupe autoroutier.

Si cette opération va de l'avant, elle devrait créer le leader mondial de la gestion des infrastructures de transports. Ensemble, Atlantia et Abertis, qui est aussi le propriétaire des autoroutes françaises Sanef, géreraient plus de 14.000 km d'autoroutes.

Abertis possède la 13e capitalisation boursière de l'Ibex 35 et a engrangé un chiffre d'affaires de 4,93 milliards d'euros en 2016.

Il emploie quelque 15.000 personnes dans le monde et se présente comme le premier gestionnaire mondial d'autoroutes en nombre de kilomètres, avec plus de 8.600 kilomètres dans 14 pays en Europe, en Amérique et en Asie.

Son action a clôturé lundi en hausse (+0,49%) à 17,35 euros.