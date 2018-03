Le Qatar annonce l'achat de 44 hélicoptères militaires NH90 et H125

Le Qatar a confirmé l'acquisition de 28 hélicoptères militaires NH90, un chiffre supérieur à ce qu'il avait annoncé jusque-là, auxquels s'ajoutent 16 Écureuil H125 pour la formation des pilotes, a annoncé mercredi Airbus Helicopters.

Le montant du contrat est supérieur à 3 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

L'annonce a été faite lors du salon Dimdex (Doha International Maritime Defense Exhibition) qui se tient dans l'Émirat, elle intervient sur fond de crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins du Golfe.

L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu en juin toutes leurs relations avec Doha, accusant ce pays de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran, grand rival de Ryad.

Depuis, le riche émirat, qui accueille la Coupe du monde 2022, a annoncé la signature d'une série de contrats militaires d'une valeur totale de plus de 20 milliards d'euros (25 mds de dollars) pour parer à toute éventualité.

Au-delà de l'aspect purement de défense, la signature des contrats militaires revêt également un volet diplomatique pour l'émirat gazier qui veut renforcer ses relations avec certains pays clés.

Le Qatar avait signé en 2014 une lettre d'intention pour l'achat de 22 hélicoptères européens NH90, pour un montant de près de 2 milliards d'euros à l'époque, mais il tardait à confirmer cette commande.

Au total, il va acquérir 16 appareils en version TTH (transport tactique) et 12 en version NFH (lutte anti-surface et anti-sous-marine). Le NH90 est produit par NHIndustrie, un consortium européen qui rassemble Airbus Helicopters, le groupe italien Leonardo et le néerlandais Fokker Aerostructure.

Il va également acheter 16 Ecureuil H125, des hélicoptères légers polyvalents qui seront exploités par la Qatar Armed Forces Air Academy et destinés à la formation des pilotes.

"Le NH90 est un moyen moderne et éprouvé en combat qui répondra aux besoins opérationnels exigeants du Qatar pour les décennies à venir, tant dans le transport de troupes que dans les missions navales", s'est félicité Ben Bridge, vice-président exécutif Global Business chez Airbus Helicopters, cité dans le communiqué.

Le NH90, construit pour répondre aux besoins de l'Otan, est un appareil biturbine de 11 tonnes, qui peut voler à près de 300 km/h. L'appareil a déjà été livré à l'Allemagne, l'Australie, la Suède, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas, la France, Oman ou encore la Grèce.

Au total, il a été commandé à 543 exemplaires dont 350 ont déjà été livrés auprès de 20 clients dans 13 pays.

Cette annonce tombe à point pour Airbus Helicopters, qui souffre depuis trois ans de la chute des prix du baril, qui affecte son principal marché du pétrole et gaz offshore.

