Le Salon mondial du Tourisme ouvre jeudi dans un contexte moins tendu

Au Salon mondial du Tourisme qui s'ouvre jeudi à Paris, villégiatures françaises et destinations internationales vont vanter leurs atouts pour séduire les futurs vacanciers, dans un climat moins tendu par les attentats que lors des précédentes éditions.

Le Maroc, mais aussi la Tunisie, l'Egypte ou encore la Turquie ont été touchés de plein fouet ces dernières années par une chute de la fréquentation touristique, suite aux attentats commis sur leur sol mais aussi ceux perpétrés en Europe.

Le contexte géopolitique "pèse un peu moins cette année", souligne auprès de l'AFP la directrice du Salon, Marianne Chandernagor.

Il y a deux ans, le Salon ouvrait ses portes le lendemain du sanglant attentat contre le musée du Bardo à Tunis (21 touristes tués), et l'an dernier, "c'était plutôt la Turquie qui était concernée par la mauvaise actualité" des attentats, rappelle-t-elle.

"Lors de nos salons en province, nous avons notamment senti un frémissement concernant la destination Tunisie; il faut aussi dire on n'a jamais trouvé de destination équivalente en termes de tarifs", indique Mme Chandernagor.

Absent l'an dernier officiellement pour raisons budgétaires, le Maroc ne sera toujours pas présent cette année porte de Versailles, "mais il est revenu sur nos salons du tourisme de province" qui se sont tenus ces dernières semaines avant l'édition parisienne à Lyon, Lille et Toulouse.

La directrice du Salon reste cependant prudente sur le contexte.

"Si on est peut-être moins impactés cette année, il peut se passer quelque chose demain. Et le secteur du tourisme reste très sensible à tous les événements, géopolitiques mais aussi climatiques par exemple", dit-elle.

130.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche soir porte de Versailles pour la 42e édition du plus important rendez-vous grand public en France pour le tourisme et les loisirs, élargi depuis trois ans à Destinations Nature, salon dédié aux nouvelles randonnées.

Au programme, quelque 700 exposants - pays, régions, villes mais aussi tour-opérateurs ou compagnies de croisière - et plus de 500 destinations représentées sur une surface de 11.000 m2.

- Finlande et Roumanie en vue -

Chaque jour, le Salon mondial du tourisme mettra en lumière une destination tendance: la première journée sera dédiée à la Finlande (qui fait son retour après plusieurs années d'absence), puis viendra le tour du Japon, de Cuba et des Etats-Unis.

Ces deux derniers pays voient cette année leur présence renforcée au Salon mondial du Tourisme, tout comme l'Italie: outre la Sicile et la Lombardie, les régions Ligurie et Ombrie auront leur stand, aux côtés d'une "très belle présence espagnole et portugaise, qui illustre le succès des destinations européennes de proximité", résume Marianne Chandernagor.

La Roumanie sera pour sa part "mise en lumière tout au long des quatre jours. Le pays a accueilli 50% de touristes français supplémentaires en un an", indique-t-elle.

Des thématiques spécifiques sont également mises en avant pour cette édition: comme les voyages polaires et le boom des croisières haut-de-gamme dans le Grand Nord, le succès de l'Amérique latine ou encore le tourisme responsable.

Nouveauté sur le Salon, un espace "conseil aux voyageurs" sera mis en place, avec des experts pour échanger sur les questions liées aux litiges, intempéries, accidents ou autres problèmes de santé, et afin aussi "de comprendre l'intérêt de passer par des professionnels" pour organiser ses vacances.

"Un quart des visiteurs achètent pendant le Salon ou confirment leurs vacances ou leur voyage dans les quinze jours", rappelle Mme Chandernagor.

Au-delà des classiques brochures papier, les visiteurs pourront aussi tester le "slackline" (sorte de funambulisme) ou l'escalade, et pour les plus aguerris participer dimanche à quatre randonnées et trois marches nordiques organisées en Ile-de-France, des parcours de 20 à 30 km avec comme point d'arrivée la porte de Versailles où les quelque 2.000 participants se verront offrir un pique-nique.