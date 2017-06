Le traditionnel dîner de la City annulé après l'incendie de Londres

La City de Londres a annulé son traditionnel dîner annuel prévu jeudi, au cours duquel le ministre des Finances Philip Hammond devait prononcer un discours très attendu sur le Brexit, après le dramatique incendie d'une tour d'habitation à Londres.

"En raison de la tragédie de Grenfell Tower, nous annulons le dîner de Mansion House ce soir. Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles et amis", a déclaré un porte-parole de la City of London Corporation, organisme qui défend le cœur historique et financier de la capitale britannique.

Le chancelier de l'Echiquier Philip Hammond et le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) devaient d'exprimer devant le gratin financier londonien à la résidence officielle du Lord-maire de la City de Londres.

"Compte tenu de la tragédie de Grenfell Tower, j'ai renoncé à prononcer le discours de Mansion House ce soir", avait annoncé un peu plus tôt sur son compte twitter M. Hammond, ajoutant que ses "pensées vont vers les personnes affectées" par le drame.

Ce spectaculaire incendie s'est déclenché dans la nuit de mardi à mercredi, dévastant une tour de logements sociaux à Londres, faisant 17 morts selon un bilan provisoire.

Dans un communiqué, le ministère des Finances a précisé que le discours prévu ne serait pas publié et que M. Hammond s'exprimera sur les sujets qu'il voulait aborder "au moment opportun dans un avenir proche". La BoE a expliqué de son côté que M. Carney livrerait son discours en temps voulu.

Cet exercice est traditionnellement l'occasion pour celui qui est la tête du puissant Trésor britannique de partager sa vision de l'économie voire de faire des annonces sur les grands sujets du moment.

Quelques jours après avoir été confirmé dans ses fonctions par la Première ministre Theresa May, M. Hammond devait insister sur l'importance de tenir compte des besoins des milieux d'affaires dans les négociations sur le Brexit qui devraient débuter la semaine prochaine.

Selon la presse britannique, il devait défendre une approche plus "douce" sur la sortie de l'Union européenne que celle portée jusque-là par Mme May, au moment où la cheffe de l'exécutif est fragilisée par la perte de sa majorité absolue au Parlement.