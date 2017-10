Le Turkménistan met fin à l'eau et l'électricité gratuites

Le président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov a annoncé mardi avoir signé une loi mettant fin à la gratuité de l'approvisionnement en eau, gaz et électricité dont les citoyens de ce pays d'Asie centrale bénéficiaient depuis 1993.

"J'ai signé la loi réglementant le paiement du gaz, de l'eau et de l'électricité (...) pour la population du Turkménistan", a déclaré M. Berdymoukhamedov devant le Conseil des Anciens, une assemblée consultative sans pouvoir législatif mais qui lui permet traditionnellement de tester ses idées.

"Nous avons discuté avec le gouvernement l'introduction de nouveaux tarifs et nous allons les appliquer progressivement", a-t-il précisé.

Mis en place en 1993 par son fantasque prédécesseur, Saparmourat Niazov, le système d'avantages sociaux permettait à chaque citoyen turkmène de bénéficier gratuitement de l'eau, du gaz et de l'électricité.

Ces avantages étaient cependant limités pour chaque personne à 35 kilowatts d'électricité et 50 m3 de gaz par mois, et à 250 litres d'eau par jour.

Gourbangouly Berdymoukhamedov avait proposé en juin de mettre fin à cette mesure, initialement prévue pour une durée de 10 ans mais qui avait ensuite été prolongée jusqu'à 2030.

La chute des prix du gaz et du pétrole ces deux dernières années s'est répercutée lourdement sur l'économie du Turkménistan, dont les sous-sols renferment de gigantesques réserves d'hydrocarbures, notamment de gaz naturel, et qui exporte surtout vers la Chine.

Cette ex-république soviétique d'Asie centrale cherche aujourd'hui à diversifier son économie alors que les hydrocarbures représentent plus de 90% des exportations.

Au pouvoir depuis 2006, M. Berdymoukhamedov a été réélu en février avec près de 98% des voix et 97% de participation dans ce pays qui est un des plus fermés au monde, et où l'accès à internet ou à des médias indépendants est sévèrement contrôlé.

Dès son arrivée au pouvoir, Gourbangouly Berdymoukhamedov a rapidement mis en place son propre culte de la personnalité, à l'image de son prédécesseur.

Mardi, il s'est ainsi vu attribuer le titre du Héros du Turkménistan pour la deuxième fois par le parlement turkmène.