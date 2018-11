Les consommations d'énergie en France et leur impact sur le climat

Quelle énergie consomme la France? Pour quels usages? Comment et où est-elle produite? Tour d'horizon du paysage énergétique français avant la présentation par l'exécutif de sa feuille de route pour les 10 ans à venir.

Un bouquet énergétique particulièrement nucléarisé

La consommation (primaire) d'énergie de la France s'élevait l'an dernier à 248,2 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep).

Avec un parc de 58 réacteurs en France, le nucléaire en représentait la plus grande part (40%), devant le pétrole (29%), le gaz (15%), les énergies renouvelables (10%) et le charbon (près de 4%).

La répartition est toute autre si on considère le seul mix-électrique. L'atome a fourni autour de 72% de la production de courant, devant les énergies renouvelables (environ 18%, dont 10% d'hydroélectricité), le gaz (près de 8%), le charbon (moins de 2%) et le fioul (moins de 1%).

Quelle consommation par secteur?

Le secteur du résidentiel-tertiaire (logements et bâtiments) est celui qui consomme le plus d'énergie (près de 45%), notamment du gaz et de l'électricité pour le chauffage et les différents usages nécessitant du courant (éclairage, informatique, électroménager, climatisation, etc.)

Les transports concentrent eux le tiers de la consommation énergétique finale française, via les carburants issus en quasi totalité du pétrole et une petite part de biocarburants (environ 6%).

L'industrie ne représente aujourd'hui plus qu'environ 20% de l'énergie consommée. Le gaz et l'électricité représentent chacun plus du tiers de ces consommations, tandis que le pétrole et le charbon ont perdu du terrain.

Enfin, l'agriculture totalise moins de 3% de la demande d'énergie, mais il s'agit essentiellement de produits pétroliers pour les machines agricoles.

D'où vient l'énergie consommée en France?

Si la France a globalement un solde d'échanges positif en matière d'électricité, elle doit importer le pétrole et le gaz qu'elle consomme.

En termes d'or noir, l'Arabie saoudite et le Kazakhstan sont les premiers fournisseurs du pays, devant le Nigeria. Suivent dans un ordre qui évolue selon les années, la Russie, l'Angola et la Norvège.

En ce qui concerne le gaz, la Norvège reste le principal fournisseur de la France, loin devant la Russie, les Pays-Bas ou l'Algérie.

En conséquence, la facture énergétique de la France évolue fortement avec les cours du brut, dont dépend également le prix du gaz. En 2017 par exemple, elle a bondi de 23% à 38,6 milliards d'euros.

Combien d'émissions de CO2 liées à l'énergie?

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane, etc.) françaises liées à la production ou à la consommation d'énergie ont atteint 316 millions de tonnes, dont l'essentiel proviennent du CO2.

Elles représentaient 70% de l'ensemble des émissions françaises, selon les dernières données publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Près de 30% des émissions liées à l'énergie proviennent des transports, devant l'industrie manufacturière et de construction, le bâtiment, puis le secteur de la production d'énergie.

Depuis 1990, les plus fortes réductions d'émissions sont issues du secteur de l'industrie manufacturière (-38%) et de la production d'énergie (-37%). A l'inverse, les émissions du secteur du bâtiment ont progressé (+4,9%).

sources: CGDD, RTE.