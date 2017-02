Les échos du Salon de l'agriculture: made in salon

Beaucoup de visiteurs viennent au Salon de l'agriculture pour découvrir des produits venant des régions de France. Sur certains stands, on fabrique ou on apprend à fabriquer ces produits: huile d'olive corse de Paris ou crème pour les mains à la lavande.

- PRESSAGE DES OLIVES

L'appellation d'origine protégée (AOP) Huile d'olive de Corse (Oliu di Corsica) a installé un moulin à huile sur son stand (Pavillon 3). Les producteurs corses ont amené dans leurs valises une tonne d'olives fraîches de variété Sabine venant de L'Ile Rousse.

Les olives sont d'abord broyées, puis malaxées dans une première machine. La pâte obtenue est passée dans un moulin à 400 kg de pression. Le liquide qui en sort, mélange d'eau et d'huile, est ensuite mis à décanter.

Ceux qui le veulent peuvent acheter l'huile extraite sous leurs yeux. Mais celle-ci, fabriquée à Paris, n'aura pas le droit de porter la mention AOP.

- CREME POUR LES MAINS A LA LAVANDE:

Dimanche, dernier jour du salon, se tiendront toute la journée des ateliers pour apprendre à faire une crème pour les mains à base de lavande, animés par Odile Tassi, qui vit le reste de l'année au milieu des champs de lavande et lavandin à Clansayes, entre Grignan et Saint-Paul Trois Châteaux (Pavillon 4, stand Drôme).

En ouverture du salon, samedi, un autre producteur de lavande installé au pied du Vercors, Alain Aubanel de Chamaloc, est venu avec un alambic distiller de la lavande, activité que sa famille pratique depuis 1950.

- AU FOURNIL

Sur le stand de l'Odyssée végétale (Hall 2) des boulangers de l'Institut national de la boulangerie pâtisserie de Rouen pétrissent, façonnent et cuisent le pain dans un fournil. Les visiteurs peuvent assister à la conception de baguettes de tradition française, facaccia aux herbes (Italie) ou de pain marocain, puis les déguster.

Le fournil accueille chaque jour plusieurs groupes d'enfants à qui on explique tout sur la panification.

Les boulangers en herbe, coiffés d'une toque du plus bel effet, apprennent les ingrédients nécessaires à toute baguette de pain, "de la farine, du sel, de la levure", bien sûr. "Et je leur dis qu'il y a deux ingrédients qu'on ne trouve pas en magasin: la patience et le coeur", explique Cécile Piot, boulangère chargée d'animer ces ateliers.