Les Etats-Unis sont en "guerre commerciale", selon un ministre

Les Etats-Unis sont déjà engagés dans une "guerre commerciale" depuis des décennies mais sont maintenant déterminés à mobiliser leurs "troupes" pour contre-attaquer, a assuré mercredi le ministre du Commerce américain Wilbur Ross.

"Nous sommes dans une guerre commerciale. Nous avons été en guerre commerciale depuis des décennies, c'est pourquoi nous avons des déficits", a déclaré M. Ross dans un entretien à Bloomberg TV.

"La différence c'est que nos troupes se massent désormais sur les remparts", a-t-il poursuivi.

L'administration Trump considère que les vastes déficits accumulés par les Etats-Unis vis-à-vis de la Chine, du Mexique ou de l'Allemagne sont révélateurs de pratiques commerciales déloyales auxquelles elle veut mettre un terme, si besoin au moyen de représailles douanières.

M. Ross a toutefois laissé entendre qu'un tel scénario pouvait être évité. "Ce ne sera pas une guerre frontale. Si les gens savent que vous avez le gros bazooka, vous n'avez probablement pas besoin de l'utiliser", a-t-il assuré.

La nouvelle stratégie américaine passe notamment par la renégociation de l'accord de libre-échange Aléna unissant Etats-Unis, Mexique et Canada et que M. Trump accuse d'avoir précipité la désindustrialisation américaine.

M. Ross a assuré que les négociations pourraient commencer "dans la deuxième partie de l'année" mais a prévenu que leur impact pourrait être différé.

"Je voudrais voir le résultat demain mais ce n'est pas comme ça que ça marche", a assuré M. Ross.

"Les négociations ne devraient pas prendre plus d'un an. Mais savoir combien de temps sera nécessaire pour les mettre en oeuvre et faire baisser (le déficit) est une différente question", a-t-il détaillé.