L'Etat envisage une "nationalisation transitoire" de STX

L'Etat français envisage une nationalisation transitoire des chantiers de Saint-Nazaire s'il ne parvenait pas à un accord satisfaisant sur leur reprise par l'Italien Fincantieri, assure le journal Le Monde dans son édition de samedi.

"Il n'y a rien de nouveau. Cette clause (permettant une nationalisation transitoire, ndlr) est à la disposition de l'Etat français depuis le début. Les discussions se poursuivent avec Fincantieri", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier à Bercy.

Fincantieri, seul candidat à avoir déposé une offre pour reprendre les chantiers STX France de Saint-Nazaire, la filiale florissante du groupe sud-coréen STX Offshore and Shipbuliding, s'est dit jeudi "confiant dans la validité de son projet", en soulignant que les négociations avec le gouvernement français étaient toujours en cours.

L'Etat français, qui détient 33% de STX France, dispose d'une minorité de blocage lui permettant de peser sur le choix du repreneur. Il souhaite que Fincantieri ne soit pas majoritaire à lui seul dans STX, et des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines autour de ce "montage actionnarial".

L'Etat français insiste sur le maintien de l'activité à Saint-Nazaire, la sauvegarde du réseau de sous-traitance, l'absence de transfert de commandes sur des sites du constructeur naval italien, une entrée au capital du groupe de construction navale français DCNS et la préservation de la propriété industrielle.

"Les pouvoirs publics peaufinent depuis quelques jours un +plan B+ pour les derniers grands chantiers navals français", écrit Le Monde.

"Le projet consisterait à nationaliser transitoirement le site historique où travaillent plus de 7.000 salariés et sous-traitants. Après être monté à 100% du capital, l'Etat revendrait rapidement une majorité des titres à des investisseurs jugés plus satisfaisants que Fincantieri", précise le journal ajoutant que "c'est l'ultime grand dossier industriel de François Hollande".

Rome a dénoncé en février "l'attitude inacceptable" du gouvernement français qui pose ses conditions sur l'actionnariat de STX, et a jugé début mars "extravagant" que Fincantieri ne puisse acquérir plus de 50% de STX France.