LGV Paris-Toulouse: l'Etat fait appel de l'annulation de la DUP (Borne)

L'Etat va faire appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé jeudi la déclaration d'utilité publique (DUP) d'une partie du prolongement de la LGV au sud de Bordeaux, a déclaré samedi la ministre des Transports Elisabeth Borne.

"L'Etat est cohérent, il a porté une DUP qui aujourd'hui a été annulée par le tribunal administratif, donc oui, il va faire appel", a annoncé la ministre, interrogée par la presse en marge de l'inauguration de la nouvelle ligne TGV entre Paris et Bordeaux.

Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé jeudi la DUP d'un tronçon de la future ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, entre Bordeaux et Saint-Médard-d'Eyrans, à une quinzaine de kilomètres plus au sud.

Cette décision pourrait mettre en péril l'ensemble du projet qui vise à mettre Toulouse à un peu plus de trois heures de Paris contre 5h20 aujourd'hui et environ 4h20 à partir de dimanche, avec l'ouverture de la LGV Paris-Bordeaux.

Vendredi, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avaient demandé à l'Etat, au préfet de région et à SNCF Réseau de faire appel au plus vite de cette décision, qu'ils jugent "infondée et contraire à l'intérêt général des usagers".

La veille, la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga, le président PS du conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric et le président LR de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc avaient réagi de la même manière: ils ont souhaité qu'un "appel soit formé contre ce jugement" qui "semble mal fondé".

Le tribunal administratif de Bordeaux avait été saisi par des collectifs d'associations, d'élus et des collectivités de Gironde et du Lot-et-Garonne opposés aux projets de LGV au sud de Bordeaux.

Il a suivi la recommandation du rapporteur public qui, lors d'une audience début juin, avait notamment avancé l'insuffisance des études socio-économiques et du financement, pour recommander l'annulation de la DUP sur le tronçon en question.