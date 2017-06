L'industrie aéronautique fait la preuve de sa santé éclatante au Bourget

L'industrie aéronautique a fait la preuve de sa santé éclatante à l'occasion du salon du Bourget, avec une nouvelle moisson de commandes au profit des avionneurs, mais aussi des motoristes qui profitent de l'engouement des compagnies pour les A320neo et 737 MAX.

Au quatrième jour du salon, qui clôture la partie commerciale avant l'ouverture au public vendredi, Boeing totalisait 571 commandes et engagements d'achats d'avions commerciaux, pour une valeur de 74,8 milliards de dollars.

Le géant de Seattle est arrivé loin devant son concurrent européen Airbus, qui a de son côté annoncé avoir enregistré pendant le salon 144 commandes fermes et 182 protocoles d'accord, soit un total de 326, pour un montant au prix catalogue de 39,7 milliards de dollars.

Airbus a concédé sa défaite par la voix de son directeur commercial, John Leahy, peu habitué à ce genre d'exercice.

"Est-ce-que nous reconnaissons que Boeing a vendu quelques avions de plus que nous? Oui", a-t-il déclaré.

John Leahy, qui a présenté le bilan d'Airbus avant celui de Boeing et ne disposait pas des dernières annonces de son concurrent américain, a assuré pourtant qu'en termes de commandes nettes, les deux concurrents étaient à égalité. "Nous avons eu 42% du marché et eux le reste. En termes de commandes fermes, nous avons été à 50-50", a-t-il déclaré.

"Paris 2017 a été un salon très excitant", s'est félicité Ihssane Mounir, le vice-président des ventes et du marketing de Boeing. "Probablement l'un des plus actifs", a-t-il ajouté.

-- Les moyens-courriers en vue --

Le géant américain a également annoncé pour 6 milliards de dollars de contrats de services.

Il a surtout fait carton plein pour le 737 MAX 10, la version allongée de son moyen-courrier remotorisé, dont le lancement a été annoncé lors du salon afin de concurrencer l'A321neo d'Airbus. Boeing a ainsi engrangé 361 commandes de 737 MAX 10.

"Boeing a fait le show", a reconnu un industriel du secteur sous couvert de l'anonymat.

John Leahy s'est malgré tout félicité du bilan commercial d'Airbus, qui porte son carnet de commandes à près de 7.000 appareils. "Notre succès commercial cette semaine porte notre carnet de commandes à un nouveau record de plus de 6.800 avions", a-t-il souligné.

Le segment des moyen-courriers est le principal bénéficiaire de la vitalité du marché, alors que Airbus et Boeing tablent sur un doublement de la flotte d'avions dans le monde d'ici 20 ans. Selon Boeing, le besoin en moyen-courriers d'ici 2036 s'élèvera à 29.530 nouveaux appareils.

Cette demande est portée par la croissance du trafic dans le monde, et notamment les compagnies low-cost, qui exploitent principalement des appareils comme le 737 MAX de Boeing ou l'A320neo d'Airbus. Ces avions sont des versions remotorisées des mono-couloirs des deux avionneurs, qui ont bénéficié d'améliorations avec notamment de nouveaux moteurs qui permettent de réduire d'environ 15% leur consommation en carburant.

Outre les avionneurs, les motoristes ont également largement profité de la bonne santé du marché des moyen-courriers.

CFM International, la filiale moteurs d'avions de General Electric et Safran, a reçu 1.658 commandes de moteurs Leap et CFM56, pour un montant de 27,3 milliards de dollars, lors du salon. Les moteurs Leap équipent plus de la moitié des versions remotorisées des Airbus A320neo et la totalité des 737 MAX de Boeing.

C'est également le moteur choisi par le chinois Comac pour équiper son nouvel avion, le C919, destiné à concurrencer les géants américain et européen.

"C'est un bon cru pour nous", a déclaré Olivier Andriès, patron de Safran Aircraft Engines, à l'AFP. "Nous avons fait deux fois le Bourget 2015 en volume de moteurs."

Pour le seul Leap, le motoriste a enregistré 2.850 commandes depuis le 1er janvier, ce qui porte à 14.000 le nombre de moteurs de nouvelle génération en carnet de commandes.

L'édition 2015 du Bourget avait engrangé pour 130 milliards de dollars de commandes.