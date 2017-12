L'Insee confirme un léger ralentissement de l'emploi au 3ème trimestre

La France a enregistré un douzième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois salariés, avec 44.500 nouveaux postes (+0,2%) au 3e trimestre, a annoncé mardi l'Insee.

Ce chiffre marque toutefois un ralentissement de la progression de l'indicateur, qui avait comptabilisé plus de 50.000 créations nettes d'emplois lors des sept trimestres précédents. Il s'agit toutefois d'un moindre mal, car l'Institut national de la statistique avait prédit un ralentissement encore plus marqué. Dans ses dernières prévisions, publiées en octobre, l'organisme tablait seulement sur 20.000 créations de postes au 3e trimestre.

Dans le détail, l'Insee a finalement recensé 49.900 créations dans le privé (+0,3%) et 5.400 destructions dans le public (-0,1%).

La baisse dans la fonction publique est "l'effet notamment de la baisse du nombre de contrats aidés", analyse l'Institut. Le gouvernement d'Edouard Philippe a décidé cet été de réduire les prescriptions de contrats aidés, limitant les nouveaux contrats à 310.000 en 2017, après 459.000 en 2016. Seulement 200.000 nouveaux contrats sont prévus en 2018.

L'emploi reste, malgré tout, largement dans le vert sur un an: la France a créé 269.100 emplois salariés (+1,1%) au cours des 12 derniers mois, pour atteindre un record de 25,04 millions de postes. L'indicateur est également à un plus haut historique dans le seul secteur privé, avec 19,22 millions de postes (+260.100 postes, +1,4% sur un an).

Sur le seul 3ème trimestre, les services marchands (+36.400, +0,3%) est resté la principale locomotive de l'emploi privé. L'intérim (+10.900, +1,5%), la construction (+1.700, +0,1%) et l'agriculture (+700, +0,2%) ont également vu croître leurs effectifs.

L'intérim a atteint un nouveau record d'effectifs, avec 728.200 postes, tandis que la construction a été bien orientée pour le troisième trimestre d'affilée, après huit années, entre fin 2008 et fin 2016, pendant lesquelles elle a perdu plus de 200.000 postes.

En revanche, l'industrie (-2.800, -0,1%) a continué de perdre des postes. Les usines ont détruit près d'un million d'emplois depuis début 2001.

Les services non marchands, quant à eux, ont vu leurs effectifs quasiment se stabiliser (-2.400, -0,0%).

En un an, les tendances sont les mêmes que sur le trimestre pour l'emploi tertiaire marchand (+153.600, +1,4%), l'intérim (+99.600, +15,9%), la construction (+12.100, +0,9%), dans le vert, et pour l'industrie (-15.600, -0,5%), dans le rouge.

En revanche, l'agriculture, bien orientée sur le trimestre, est en recul sur un an (-6.800, -2,2%), et les services non marchands, presque stables sur le trimestre, sont en progression sur un an (+26.100, +0,3%).