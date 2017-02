Logement: la filière béton appelle à libérer des réserves foncières

Les industriels de la filière du béton ont demandé lundi la libération de "réserves foncières supplémentaires" tout en "limitant la hausse du coût des terrains" pour répondre à "la nécessité de construire en France 500.000 logements" par an.

Les 5 fédérations professionnelles regroupées au sein de la Filière Béton (producteurs de ciment, de granulats et de béton) ont présenté une plateforme de propositions en vue de la présidentielle, visant à "optimiser l'espace urbain" et renforcer "une filière d'emplois régionaux non délocalisables".

Face aux besoins de construction, le béton est "un matériau qui peut changer la donne pour l'avenir", mais "il ne faut pas que les normes soient une entrave à l'utilisation de ce matériau", a affirmé à la presse le président de la Filière Béton, Raoul de Parisot.

Les industriels du secteur attendent des décideurs et des élus qu'ils "remettent la filière béton au coeur des choix (...) pour leurs projets d'investissements", a-t-il ajouté.

Face à une croissance urbaine de 23% en France dans les 30 dernières années, la Filière Béton se prononce pour "une densification intelligente" et réclame l'ouverture de "réserves foncières supplémentaires", en liaison avec les établissements publics fonciers, a expliqué le vice-président Alain Plantier.

En matière d'urbanisme, la filière demande "des dispositifs d'incitation financière, directs ou indirects" pour favoriser la végétalisation des bâtiments.

Les industriels souhaitent d'autre part que soit expérimentée "une clause d'économie circulaire dans les appels d'offres publics", avec des objectifs de recyclabilité et d'emplois locaux.

La question des appels d'offres se pose notamment pour la mise en oeuvre du Grand Paris, un vaste chantier qui devrait apporter 10% de volume d'activité supplémentaires dans les 10 à 15 prochaines années, selon l'estimation de M. de Parisot.

Les propositions de la Filière Béton comportent aussi "un plan de soutien à la modernisation et au renouvellement des infrastructures agricoles" pour relancer l'activité en milieu rural.

La filière soutiendra "tout programme de candidat qui reprend une de ces positions", a dit Raoul de Parisot. Mais "ce n'est pas notre rôle d'organisation professionnelle de prendre une position politique", a-t-il ajouté.

"S'il fallait rêver, nous serions partisans d'un new deal comme (avec le président) Roosevelt aux Etats-Unis", a-t-il lancé, tout en notant que "les contraintes de 1930 aux Etats-Unis ne sont pas celles de la France aujourd'hui".