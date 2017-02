Logement social: la Cour des comptes favorise les ménages modestes

La Cour des comptes a recommandé que le logement social soit réservé aux "ménages modestes et défavorisés", une réforme qui nuirait à la mixité sociale selon les défenseurs d'un "modèle français" qui aide aussi les classes moyennes à se loger.

Dans un rapport publié ce mercredi, la Cour formule 13 recommandations visant à accroître, à financements publics constants, le service rendu par le logement social, qui représentait "4,8 millions de logements en 2016, soit 1 logement sur 6 et près de la moitié du parc locatif total", souligne-t-elle.

Quelque 17,5 milliards d'euros d'aides publiques lui ont été consacrés en 2014, "soit 43% de l'ensemble des aides au logement: 8 milliards d'euros d'aides personnelles et 9,5 milliards d'aides aux organismes de logement social, principalement pour la construction", détaille le rapport.

Estimant que "l'objectif premier" de la politique publique est d'assurer "l'accès au logement social des personnes modestes et défavorisées", la Cour préconise pour cela d'abaisser les plafonds de ressources fixés en zone tendue - où la demande en logements est très supérieure à l'offre - et ce, "selon la situation des territoires".

- Faible mobilité des locataires -

Constatant que l'ancienneté moyenne des locataires du parc HLM est de 13 ans, contre 7 ans dans le parc privé -une évolution en partie due au vieillissement des locataires - la Cour juge essentiel d'accroître leur mobilité, un objectif peu recherché, les bailleurs n'étant notamment pas incités à l'améliorer, dit-elle.

Les organismes HLM pourraient ainsi être poussés à améliorer la rotation de leur parc - tombée à 9,6% et même 6% en Île-de-France, un niveau jugé "préoccupant" - en y consacrant une part de leurs ressources mutualisées.

Il convient aussi, pour la Cour, d'inciter à partir les ménages dont les revenus dépassent les plafonds de ressources, en abaissant le seuil à partir duquel ils doivent payer un supplément de loyer de solidarité. Des "baux à durée limitée", renouvelables après un réexamen de la situation des ménages, pourraient être créés dans les zones tendues.

Toutefois, ces sorties des ménages du parc social vers le parc privé - locatif ou en accession à la propriété - supposent que "le marché immobilier propose des logements abordables", dit la Cour, admettant implicitement que ce n'est pas toujours le cas, en Ile-de-France notamment.

Se disant "attachée au modèle français du logement social", la ministre du Logement Emmanuelle Cosse juge que le parc de logements HLM, "indispensable pour accueillir les plus fragiles (...) doit aussi servir l'objectif de mixité sociale nécessaire à la cohésion du pays". Abaisser les plafonds de loyers contredit donc cet objectif.

- "Spécialisation ultra-sociale" -

Cette "spécialisation ultra sociale des HLM" est également rejetée par l'association de consommateurs CLCV et par l'Union sociale de l'habitat (USH), qui regroupe quelque 740 bailleurs sociaux.

Pour Jean-Yves Mano, président de la CLCV, cela reviendrait à repousser les classes moyennes, "élément essentiel de l'équilibre sociologique de nos villes (...) vers les périphéries".

Quant aux "baux à durée limitée", ils vont "déstabiliser les moins pauvres des locataires HLM, qui souvent craignent déjà pour leur emploi", dit à l'AFP Frédéric Paul, délégué général de l'USH. "La société française est trop fragilisée pour que l'on produise de la détestation de l'autre", alimentant le vote d'extrême droite.

Pour l'USH, "la mission du parc social est d'apporter une réponse aux ménages rencontrant des difficultés réelles à trouver un logement, tout en veillant à respecter le principe de mixité sociale" afin "d'éviter la multiplication des îlots de pauvreté".

Et alors que l'an dernier, quelque 130.000 logements sociaux ont été financés (hors Agence nationale pour la rénovation urbaine), dont plus d'un quart de logements très sociaux (PLAI), la Cour veut que les objectifs de construction soient définis à partir des besoins territoriaux. Mais pour Emmanuelle Cosse, l'objectif de 150.000 logements construits par an permet de "lutter contre les inégalités territoriales d'accès au logement social".