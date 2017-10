Luxe: AccorHotels va créer de nouveaux hôtels sous l'enseigne Orient Express

Le géant AccorHotels a annoncé mercredi une prise de participation de 50% au capital de la société Orient Express, propriété de la SNCF, afin de créer une nouvelle marque hôtelière de prestige au niveau international.

Le leader européen de l'hôtellerie ne donne en revanche aucune précision sur les futures implantations de ces établissements de luxe.

A travers ce partenariat, "AccorHotels entend renforcer son leadership sur le segment du luxe en développant une nouvelle collection d'hôtels prestigieux sous l'enseigne Orient Express. Cette collection, (...) proposera une expérience mêlant luxe, exotisme et raffinement de l'Orient et l'Occident dans des lieux emblématiques", explique un communiqué commun de AccorHotels et SNCF.

"134 ans jour pour jour après le premier voyage de l'Orient Express entre Paris et Constantinople, le 4 octobre 1883, le groupe SNCF, propriétaire de la marque emblématique, s'associe à AccorHotels afin de poursuivre le développement d'Orient Express dans le secteur de l'hospitalité de luxe à l'échelle internationale", ajoutent-ils.

Ce rapprochement, "qui associera l'expertise et le savoir-faire des deux groupes, se concrétise par une prise de participation de 50% d'AccorHotels au capital de la société Orient Express, aujourd'hui détenue à 100% par la SNCF", poursuit le communiqué.

"Le groupe SNCF est fier d'avoir participé à la renaissance de cette marque historique, nous entendons poursuivre notre implication et apporter notre expertise, acquise depuis 80 ans dans les métiers de l'ingénierie ferroviaire, pour le développement de ce projet", déclare Mathias Vicherat, directeur général adjoint en charge du projet d'entreprise, de la communication et de l'image, groupe SNCF, cité dans ce communiqué.

De son côté, le PDG de AccorHotels, Sébastien Bazin, évoque un "partenariat stratégique, concrétisation de l'alliance de deux grands acteurs français du monde du voyage pour une ambition commune, celle de redonner un nouveau souffle et un rayonnement international à une marque historique et reconnue à travers le monde".

AccorHotels avait déjà commencé ces deux dernières années à se renforcer dans le segment du luxe, dont il a fait l'un de ses axes de développement pour doper ses résultats à l'horizon 2020.

Le groupe français a notamment racheté en février dernier Travel Keys, spécialiste américain de la location de résidences privées de luxe, puis le britannique Onefinestay, surnommé le "Airbnb du luxe". Il a pris en 2016 des participations dans Oasis Collections et Squarebreak, plates-formes spécialisées dans la location d'appartements ou de maisons haut-de-gamme, et acquis la même année 80% de la conciergerie John Paul.