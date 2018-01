Michel Combes, ancien d'Altice atterrit chez l'opérateur Sprint

Le Français Michel Combes passe chez l'opérateur téléphonique américain Sprint moins de deux mois après son départ surprise de la tête d'Altice, l'empire des médias et télécoms du magnat français Patrick Drahi.

M. Combes, 55 ans, va devenir directeur financier de Sprint à compter du 6 janvier et sera également nommé au conseil d'administration à une date ultérieure, a annoncé le quatrième opérateur téléphonique américain dont l'actionnaire principal est le milliardaire japonais Masayoshi Son.

Outre le titre de directeur financier, Michel Combes sera également président de Sprint, ce qui traditionnellement aux Etats-Unis équivaut au "numéro 2" de l'entreprise et place le titulaire du titre en bonne place pour succéder au PDG. Il sera basé à Kansas City (centre).

Sollicité par l'AFP pour savoir si Michel Combes n'était pas soumis à une clause de non-concurrence, Altice n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant français "sera responsable de la conduite des opérations financières, de la stratégie et de la transformation continue des coûts", explique Sprint. Il épaulera également le PDG Marcelo Claure, 47 ans, en poste depuis août 2014.

"C'est un défi excitant et une opportunité unique pour aider à diriger une entreprise distinguée en plein redressement historique", a confié Michel Combes.

Diplômé de l'Ecole polytechnique en France, ce vétéran des télécoms a dirigé Vodafone Europe et est crédité du redressement d'Alcatel-Lucent effectué au prix fort avec 10.000 suppressions d'emplois au passage.

- Accord Sprint/Altice -

Arrivé à Altice en août 2015, Michel Combes a quitté en novembre ses fonctions de directyeur ngénéral après l'annonce de résultats trimestriels décevants qui ont déclenché la panique parmi les investisseurs. Le titre avait perdu plus d'un tiers de sa valeur boursière en une semaine.

Pour arrêter la dégringolade et apaiser les craintes des investisseurs, Patrick Drahi avait repris lui-même les rênes de son groupe et affiché son intention de stabiliser à court terme les résultats en France, premier marché du groupe.

Altice est organisé autour de deux principaux marchés: la France, avec SFR, présent dans les télécoms et les médias (BFM TV, Libération, etc.), et les Etats-Unis, où Patrick Drahi a racheté les câblo-opérateurs américains Suddenlink et Cablevision.

En intégrant Sprint, Michel Combes devient un des dirigeants influents d'un groupe qui cherche depuis plusieurs mois à grandir en taille dans un secteur des télécoms en pleine transformation aux Etats-Unis, alors qu'Altice a pour sa part fait du marché américain son relais de croissance et cherchait il y a encore peu à y effectuer de nouvelles acquisitions. Il y a lancé récemment la première box permettant aux abonnés d'avoir accès à internet, au téléphone fixe et à la télévision.

Des sources bancaires avaient indiqué en août à l'AFP que Patrick Drahi était intéressé par le rachat de Charter Communications, le deuxième câblo-opérateur américain et dont l'actionnaire principal est John Malone, le "cowboy" du câble américain que Patrick Drahi considère comme son modèle. Cette opération pourrait valoir jusqu'à 200 milliards de dollars.

Altice n'avait pas démenti ces informations, mais le groupe français a décidé au moment de sa chute en Bourse de faire une pause dans les acquisitions.

Sprint et Altice travaillent déjà ensemble aux Etats-Unis: les deux groupes ont annoncé en novembre un accord permettant à Altice USA d'utiliser le réseau de Sprint pour fournir des services mobiles -données et voix- à ses clients dans tout le pays. Ce partenariat a fait d'Altice un "opérateur virtuel", ou MVNO.

En échange, l'opérateur téléphonique américain s'appuie sur la plate-forme internet haut débit d'Altice USA pour densifier son réseau.

Cet accord était intervenu au lendemain de la rupture de discussions en vue d'une fusion entre Sprint et un autre opérateur mobile américain, T-Mobile, filiale de l'allemand Deutsche Telekom.