Ministre des Finances de la zone euro: "Je connais bien le job", dit Moscovici

Le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici a estimé lundi qu'un poste de ministre des Finances de la zone euro tel que proposé par la France devait "exister" et a ajouté qu'il connaissait "bien le job".

"Ce poste doit exister" et vise à "fusionner en effet les compétences qui sont les miennes, celles du commissaire chargé de l'Economie et des Finances pour l'Europe, notamment pour la zone euro, et celles de la présidence de l'Eurogroupe", soit le groupe des ministres des Finances de la zone euro, a déclaré M. Moscovici sur la chaîne d'informations LCI.

"Il se trouve que j'ai été dans ma vie à la fois ministre des Finances et commissaire chargé des Affaires économiques et financières. Il n'y en a pas beaucoup. Je connais bien le job", a-t-il ajouté.

Ce poste apporterait "plus de légitimité démocratique" et "plus d'efficacité" dans la politique économique européenne, selon lui.

Le président français Emmanuel Macron, qui doit recevoir dans la matinée le ministre allemand sortant des Finances Wolfgang Schäuble, souhaite créer un gouvernement économique de la zone euro, avec un ministre et un budget propres, contrôlés par un Parlement.

Il "va essayer, j'imagine, de convaincre Wolfgang Schäuble" sur ces propositions, a déclaré l'ancien ministre français de l’Économie et des Finances

La chancelière allemande Angela Merkel avait salué jeudi les propositions pour l'Europe du président Macron à l'occasion d'un dîner "informel" sur le sujet organisé à Tallinn et réunissant les dirigeants européens.

Le président de l'Eurogroupe est le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem.