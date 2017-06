Mr Bricolage mise sur la proximité pour se relancer

Engagé dans un vaste plan de restructuration depuis plusieurs mois, Mr Bricolage a annoncé vendredi vouloir désormais miser sur la proximité pour se différencier et tenter de faire repartir ses ventes.

"Mr Bricolage engage une nouvelle étape de sa transformation avec l'ambition de devenir le leader de la proximité sur le marché de l'aménagement de la maison et du jardin" d'ici trois ans, indique le groupe dans un communiqué.

Le groupe avait, en novembre 2016, engagé une cure d'amaigrissement, annonçant la fermeture de 17 magasins en difficulté et la suppression de 238 postes, dans le cadre de son plan de restructuration "Rebond".

La deuxième étape de ce plan consistera à mettre en place un nouveau concept de magasins davantage axés sur les services et le numérique.

Les clients, en plus de trouver leurs fournitures de bricolage, pourront notamment "trouver des conseils, échanger et être mis en relation avec des partenaires, artisans et clients experts" pour la mise en oeuvre de leurs travaux.

L'idée est d'"accompagner chaque consommateur avant, pendant et après l'acte d'achat", indique le communiqué.

Des casiers de retrait des commandes effectuées sur internet seront installés dans les points de vente. Sur internet, l'enseigne mettra en place un nouveau service de location/vente d'outils de bricolage entre particuliers.

Par ailleurs, Mr Bricolage annonce le lancement d'une nouvelle marque propre, baptisée "Inventiv", axée sur la simplicité d'usage et le meilleur rapport qualité/prix.

Mr Bricolage (723 magasins) est tombé dans le rouge lors de son exercice 2016, enregistrant une perte nette de 65,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 9,6 millions en 2015, pénalisé par les coûts liés à son plan de restructuration et par des ventes en recul (-1,1%, à 523 millions d'euros).

Il avait indiqué en mars prévoir "un retour à la croissance du résultat opérationnel courant" pour 2017, après avoir subi une baisse de 35% l'an dernier.