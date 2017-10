Niveau "historiquement bas" des vendanges dans l'UE (syndicat)

Les vendanges dans l'UE pour la saison 2017-2018 sont à un niveau "historiquement bas" en raison des intempéries, particulièrement en France et en Italie, a rapporté mardi le principal syndicat européen d'agriculteurs, le Copa-Cogeca.

Selon les dernières estimations du Copa-Cogeca publiées mardi, les vendanges dans l'UE se montent à 145 millions d'hectolitres, en baisse de 14% par rapport à 2016, "une des plus faibles jamais enregistrées", est-il indiqué dans un communiqué.

"Cette année, nos vignobles ont été touchés de plein fouet par le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes, allant du gel à la sécheresse", a expliqué Thierry Coste, président du groupe de travail "Vin" du Copa-Cogeca.

La France avec 37 millions d'hectolitres estimés (-18%) et l'Italie avec 40 millions d'hectolitres (-26%) ont été particulièrement touchées. L'Espagne enregistre aussi un fort recul (-20% à 36 millions d'hectolitres). A l'inverse le Portugal, la Grèce et Chypre ont connu des vendanges plus importantes.

En Allemagne, où les viticulteurs ont souffert du gel au printemps, les estimations tablent sur un rendement annuel inférieur à 9 millions d'hectolitres.

Mais d'après M. Coste, la qualité ne devrait pas être affectée, prédisant même "un vin excellent".

"Les prix devraient augmenter mais cela ne sera pas suffisant pour compenser les pertes de certains producteurs", a par ailleurs prévenu M. Coste, qui a appelé à des meilleurs régimes d'assurance.

L'année 2017 a été caractérisée par une vendange précoce, entamée dès la fin juilllet dans certaines régions viticoles.

Le Copa-Cogeca a mis en garde contre trois défis auxquels seront rapidement confrontés les viticulteurs européens: l'impact sur le marché du départ de l'UE du Royaume-Uni (prévu en mars 2019), le changement climatique, et le "manque de produits phytosanitaires", en particulier si la licence du glyphosate (substance herbicide controversée et à la base des pesticides les plus courants) dans l'UE devait être retirée à la fin de l'année.

Lors d'une présentation lundi à Luxembourg devant les ministres de l'Agriculture de l'UE, le commissaire européen Phil Hogan avait également fait état de pertes pour les vignobles européens, avançant un repli de 16% en Espagne, de 17% en France et de 21% en Italie.

Certaines régions, a-t-il annoncé, sont mêmes plus touchées que ne le montrent ces moyennes nationales.