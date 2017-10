Nokia: le plan de suppression d'emplois confirmé, selon les syndicats

Le plan de suppression de près de 600 emplois annoncé par l'équipementier télécoms Nokia sera mené à bien et reprendra d'ici "une dizaine de jours", ont annoncé lundi les représentants syndicaux à l'issue de la réunion du comité de suivi autour du secrétaire d'Etat à l'Economie, Benjamin Grivaux.

"Le plan social est confirmé, nous n'avons pas obtenu d'avancée sur ce point", ont regretté les représentants du personnel.

La direction a cependant "assuré qu'elle tiendra ses engagements concernant le recrutement en recherche et développement", ont-ils ajouté.

A l'issue de la réunion, les élus syndicaux ont affirmé que "les départs ne démarreront pas avant que les fameux 4.200 emplois - engagement pris par la direction de Nokia lors du rachat d'Alcatel-Lucent en 2015 - soient atteints, c'est plutôt une bonne nouvelle".

Le gouvernement était monté au créneau dès le lendemain de l'annonce par Nokia, le 6 septembre, de la suppression de 597 emplois d'ici 2019 dans ses filiales Alcatel Lucent International et Nokia Solutions and Networks (NSN) basées à Paris-Saclay (Essonne) et Lannion (Côtes d'Armor). Quelque 400 postes avaient déjà été supprimés l'an dernier.

Il y avait urgence à déminer le terrain alors que l'intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC avait tout de suite rappelé que le directeur du groupe finlandais "s’était engagé" auprès d'Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, "à maintenir" les effectifs au niveau de "4.200 salariés jusqu’à fin 2017" et à renforcer le secteur recherche et développement pour le porter "à 2.500 ingénieurs et chercheurs à fin 2019".