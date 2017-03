Opel, constructeur en crise depuis plus de 15 ans

Le constructeur allemand Opel, filiale de l'américain General Motors en passe d'être rachetée par le groupe français PSA, rencontre des difficultés chroniques depuis plus de 15 ans.

Il jouit pourtant d'un passé glorieux. Fondée en 1862 par Adam Opel, l'entreprise de Rüsselsheim (ouest) a produit des machines à coudre puis des bicyclettes avant de se lancer en 1899 dans l'automobile. Plus grand constructeur d'Allemagne pendant des décennies avant d'être devancé par Volkswagen, Opel est depuis 1929 dans l'escarcelle de GM.

Depuis 1999, la marque à l'éclair et sa jumelle britannique Vauxhall ne gagnent plus d'argent. Retour sur les raisons de ces déboires.

Brexit

En 2009, GM, au bord de la faillite, avait entamé des discussions pour céder Opel avant de se raviser, un épisode auquel a succédé une valse stérile de dirigeants au sommet de l'entreprise. L'arrivée comme patron de Karl-Thomas Neumann en 2013 lui a permis de se redresser progressivement, avec une réduction des pertes et la fin de l'hémorragie de ses parts de marché.

Opel se voyait si bien parti qu'il avait promis un retour de ses comptes dans le vert en 2016. Mais le fabricant de la Kadett, de l'Astra et de l'Ampera a enregistré l'an dernier une perte annuelle de 257 millions de dollars, un revers de fortune mis sur le dos du vote sur le Brexit et de la dévaluation de la livre.

Le Royaume-Uni est le plus gros débouché des modèles Insignia et Corsa, commercialisés dans ce pays sous la marque Vauxhall.

Son concurrent Ford Europe, basé également en Allemagne, est à l'inverse parvenu à dégager un bénéfice avant impôts en dépit de la décision britannique de sortir de l'UE.

"Le Brexit est une fausse excuse", estime Ferdinand Dudenhöffer, de l'institut de recherche automobile CAR, pour qui les problèmes d'Opel ont d'autres causes.

Surcapacités

Selon les spécialistes, Opel a moins bien réussi que d'autres constructeurs, tels que Ford Europe et PSA, à endiguer les surcapacités de ses usines, devenues criantes après le déclenchement de la crise économique de 2008, quand les ventes d'automobiles sur le Vieux Continent ont dramatiquement chuté.

Les sites de production qui tournent partiellement à vide génèrent des coûts importants pour les constructeurs. En 2014, Opel a sacrifié son usine allemande de Bochum (ouest), qui employait 3.000 personnes, mais les surcapacités demeurent.

"Opel est plus touché que d'autres constructeurs européens par les surcapacités, ce qui le pousse à concéder des rabais importants pour maintenir un certain volume de production et affecte sa rentabilité", souligne Stefan Bratzel, expert automobile de l'institut CAM.

Marché limité

Alors que PSA est soutenu par ses ventes en Chine, Opel n'a jamais eu la possibilité de commercialiser ses voitures en dehors du continent européen. GM craignait que la marque à l'éclair fasse de l'ombre à ses marques Buick et Chevrolet.

Or, le marché européen a connu plusieurs années de crise et la concurrence y est féroce dans le segment généraliste occupé également par Volkswagen, Peugeot, Renault ou Fiat.

"Tous les constructeurs occidentaux ont fait leur argent avec le marché chinois ces dernières années. Opel n'avait pas le droit de le faire, ce qui explique la sous-performance de la marque depuis 2005", selon Marc Staudenmayer, associé du cabinet de conseil en entreprises Advancy, pour qui "Opel a été trop bridé par GM".

Image ternie

Opel a entrepris ces dernières années un gros travail pour changer son image - peu lisible à l'étranger et carrément mauvaise en Allemagne - avec comme ambassadeurs le populaire entraîneur du football Jürgen Klopp et le mannequin Claudia Schiffer.

"La principale erreur d'Opel a été d'investir trop d'argent dans la publicité au détriment des produits", regrette Ferdinand Dudenhöffer.

M. Staudenmayer juge au contraire que les efforts pour redorer le blason d'Opel étaient nécessaires et évoque un "redressement spectaculaire de la marque en terme d'image". "La direction a réussi à sortir la marque de sa léthargie", la rendant de nouveau attractive pour les jeunes, estime-t-il.

Enfin, Opel souffre aussi d'une gamme de produits inadaptée.

"Il y a des segments où Opel n'est pas très fort, comme les SUV", un marché pourtant florissant, relève M. Staudenmayer.