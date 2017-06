Paiements en ligne: Visa prend une part dans le suédois Klarna

L'émetteur américain de cartes bancaires Visa a annoncé mardi l'acquisition d'une participation au capital du suédois Klarna, spécialisé dans les paiements électroniques, sur fond de forte croissance attendue du commerce en ligne en Europe ces prochaines années.

Les détails financiers de cette opération n'ont pas été révélés.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Visa visant à "ouvrir son écosystème et à accompagner un large éventail de partenaires contribuant à la redéfinition et l'amélioration de l'expérience d'achat pour des millions de consommateurs dans le monde", ont fait savoir les deux partenaires dans un communiqué.

Les deux entreprises mettent en avant une récente étude du cabinet Forrester, qui affirme que la vente sur internet en Europe occidentale devrait enregistrer une croissance à deux chiffres ces prochaines années.

"Klarna a fait la preuve de son expertise en matière de crédit à la consommation et d'achats en ligne. Nous partageons la vision selon laquelle les expériences d'achat mobile et en ligne peuvent être aussi simples que dans le commerce physique", assure Jim McCarthy, vice-président exécutif chez Visa, cité dans le communiqué.

Cette prise de participation reste soumise à l'autorisation des autorités et à la décision finale de Klarna concernant l'allocation, est-il précisé.

Fondée en 2005, la société suédoise de paiement électronique Klarna a absorbé en 2014 l'entreprise allemande Sofort pour devenir Klarna Group. En juin 2017, Klarna a annoncé avoir obtenu une licence bancaire de l'Autorité financière suédoise et se présente désormais comme "une des plus grandes banques d'Europe".

Klarna emploie 1.500 personnes dans 18 pays européens et revendique plus de 60 millions de consommateurs et 70.000 professionnels. Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de couronnes (350 millions d'euros) pour un bénéfice net de 113 millions.