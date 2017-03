Petrobras a réduit ses pertes à 4,2 milliards de dollars en 2016

Le géant pétrolier d'Etat Petrobras, au cœur du plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil, a dévoilé des pertes de 14,8 milliards de réais (4,2 milliards de dollars) pour 2016, contre des pertes record de 9,6 milliards de dollars l'année précédente.

Au quatrième trimestre 2016, Petrobras est repassé dans le vert avec des bénéfices de 717 millions de dollars, après les pertes du troisième trimestre de 16,5 milliards de reais (4,91 mds USD) en raison d'une dépréciation comptable.

Le groupe, au centre d'un vaste scandale de corruption touchant l'élite politique brésilienne, a lié les performances du quatrième trimestre "essentiellement à des réévaluations d'actifs et à des investissements" dans des entreprises sous son contrôle.

Il s'agit du troisième résultat annuel dans le rouge pour Petrobras après des pertes de 34,8 milliards de réais (9,6 mds USD) en 2015 et 21,6 milliards de réais (7,2 mds USD) en 2014, dont un tiers environ lié à la corruption selon son propre aveu.

L'excédent brut d'exploitation de 2016 a lui progressé de 16% sur un an, à 88,9 milliards de réais (25,5 mds USD).

L'opération "Lavage Express", simple enquête lancée en mars 2014 sur des stations-service, a dévoilé un vaste réseau de corruption au sein du géant public pétrolier Petrobras, devenant trois ans plus tard la bête noire des politiques au Brésil.

L'affaire a coûté plus de deux milliards de dollars à la compagnie-phare du Brésil et bénéficié à des dizaines de responsables politiques de divers partis, à des entreprises de construction et à des directeurs de Petrobras.