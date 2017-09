Philippe présentera un plan en faveur des entreprises lundi à Niort

Edouard Philippe se rendra lundi à Niort pour présenter un "plan d'actions pour l'investissement et la croissance des entreprises", en compagnie du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a annoncé Matignon vendredi.

Le Premier ministre détaillera ce plan lors d'une visite à l'usine Poujoulat, groupe spécialisé dans la fumisterie (cheminées, équipements de chauffage etc.) lundi matin à Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), après un passage à la mairie de Niort.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de loi dévolu aux petites et moyennes entreprises (PME), annoncé début juillet par Bruno Le Maire. Le texte devrait être présenté au Parlement au printemps 2018.

"Il y a plein de PME formidables, mais elles n'arrivent pas à se développer, à grandir", avait déclaré alors le ministre de l'Economie, désireux de "simplifier" la marche des entreprises et de les aider à "se développer".

Lors de son déplacement à Niort, Edouard Philippe devrait préciser le calendrier des travaux et les thèmes retenus pour les consultations. Celles-ci seront lancées dans les prochaines semaines avec les régions et Chambres de commerce et d'industrie (CCI).

Le Premier ministre devrait à cette occasion revenir sur "les mesures fiscales prévues" pour les entreprises dans le cadre du projet de budget 2018, précise Matignon dans son communiqué.