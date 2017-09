Pirelli: retour en Bourse prévu le 4 octobre, plus grosse opération en Europe en 2017

Le fabricant italien de pneus Pirelli, passé en 2015 sous contrôle chinois, prévoit de revenir à la Bourse de Milan le 4 octobre, l'opération la plus importante en Europe cette année.

Ce retour à Piazza Affari se fait avec presque deux ans d'avance sur le calendrier initial.

"Le premier jour d'échanges pour Pirelli est attendu le 4 octobre", a déclaré Marco Graffigna, un responsable de Banca Imi, qui accompagne Pirelli dans cette opération.

"Ce sera la plus importante entrée en Bourse en Europe en 2017", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à Milan.

Pirelli avait été retiré de la Bourse de Milan à l'automne 2015 après sa prise de contrôle par China National Chemical Corporation (ChemChina), via la société Marco Polo Industrial Holding.

Le retour en Bourse était prévu par l'accord passé avec le géant chinois avec un délai fixé à 2019, une fois que les activités pneus consommateurs et pneus industriels seraient scindées.

C'est la partie pneus consommateurs qui va être cotée à Milan, tandis que celle des pneus industriels se voit intégrer à celle d'Aeolus Tyre, entreprise cotée à la Bourse de Shanghaï.

C'est donc une société Pirelli avec un nouveau périmètre, et remodelée, qui va faire son retour en bourse.

Pirelli est "une start-up de 145 ans", a souligné son vice-président exécutif et directeur général, Marco Tronchetti Provera.

- "Plus rapide que prévu" -

Le dirigeant a expliqué l'accélération du calendrier par le fait que l'intégration d'Aeolus Tyre avait été "plus rapide que prévu" et par la "croissance extraordinaire des résultats" de la branche pneus consommateurs, qui est "allée au-delà de nos attentes".

Le groupe a aussi "renforcé son porte-feuille, ses usines", et a réduit son endettement au-delà de ce qui était prévu, a-t-il détaillé.

Pirelli est aujourd'hui "une entreprise forte" qui "a une visibilité très importante sur sa croissance", a assuré M. Tronchetti Provera.

Pirelli, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4,97 milliards d'euros en 2016, prévoit une croissance annuelle moyenne de ses ventes égale ou supérieure à 9% d'ici à 2020.

L'offre publique de vente a débuté ce lundi et doit se terminer le 28 septembre.

Elle prévoit un prix par action compris entre 6,3 et 8,3 euros, ce qui valorise Pirelli entre 6,3 et 8,3 milliards d'euros. Le prix définitif sera fixé le 29 septembre.

Entre 35% et 40% du capital sera placé sur le marché.

Au total, 10% des actions cédées sont proposées aux investisseurs particuliers en Italie et les 90% restants aux "investisseurs qualifiés en Italie", aux "investisseurs institutionnels à l'étranger" et aux "acheteurs institutionnels qualifiés" aux Etats-Unis.

La société Marco Polo, qui contrôle aujourd'hui 100% de Pirelli, est elle-même détenue indirectement à hauteur de 65% par ChemChina, à 22,4% par les Italiens de Camfin (une société indirectement contrôlée par M. Tronchetti et qui compte les banques UniCredit et Intesa Sanpaolo comme actionnaires) et à 12,6% par les Russes de LTI.

A l'issue de l'opération, LTI devrait détenir entre 5 et 6% du capital, Camfin entre 10 et 12% et ChemChina entre 45 et 49%.

- "Italianité" respectée -

M. Tronchetti Provera a souligné que les Chinois avaient montré "un grand respect pour la gouvernance, les règles du marché et l'+italianité+ du groupe".

Les quartiers généraux resteront en Italie, de même que le contrôle sur son savoir-faire technologique. Un changement sur ces deux sujets ne sera possible qu'avec un vote d'au moins 90% du capital social lors d'une assemblée générale des actionnaires.

De nombreuses banques accompagnent Pirelli dans cette opération: Banca Imi, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas...

A la suite de l'entrée en Bourse et à compter de l'approbation des comptes pour l'année 2018, le groupe entend verser 40% de son bénéfice net consolidé en dividendes.

M. Tronchetti Provera, âgé de 70 ans, a indiqué qu'il pensait lâcher les rênes de l'entreprise en 2020, même s'il en sera "toujours proche".

"L'avenir de Pirelli est entre d'excellentes mains", a-t-il dit, en laissant entendre que son successeur désigné, dont le nom se trouve à l'intérieur d'une enveloppe, était un dirigeant à l'intérieur "de son équipe".