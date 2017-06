Pourquoi les prix du lait stagnent quand le cours du beurre s'envole

Les producteurs de lait français peinent à obtenir une revalorisation des prix pendant que les cours mondiaux du beurre flambent et que l'Europe ploie sous d’importants stocks de poudre de lait. Pourquoi un tel grand écart ?

Pourquoi le prix du beurre a-t-il autant augmenté?

Le "doublement du prix du beurre en un an, à 5.300 euros la tonne" s'explique notamment par un retournement de tendance. Les matières grasses animales, notamment le beurre, étaient autrefois délaissées pour des raisons de santé. Or ce produit connait une retour en grâce au détriment des margarines, en Europe et au Etats-Unis suite à des études scientifiques, note Gérard You, économiste à l'Institut de l'Elevage (Idèle).

Cependant, la raison principale de l'augmentation du prix du beurre reste "la demande dans les pays émergents comme la Chine ou le Japon, avec l'arrivée de modes de consommation alimentaires occidentaux qui n'existaient pas jusqu'alors", précise Jean-Paul Simier, consultant en économie agro-alimentaire.

De plus, la disponibilité en matière grasse dépend de la production de lait, or face à cette demande grandissante, la production laitière européenne a ralenti depuis un an.

Pourquoi le prix de la poudre de lait n'augmente-t-il pas ?

S'il n'y a pas de stock sur le marché du beurre, les stocks de poudre de lait hérités de la crise laitière européenne de 2015/16 après la levée des quotas laitiers européens sont toujours là.

Lors de cette crise, le marché de la protéine laitière était déjà très déprimé et l'Union européenne, pour soutenir les prix, a retiré du marché 350.000 tonnes de poudre de lait, qui pèsent sur les cours, rappelle M. You.

Depuis, malgré le ralentissement de la collecte européenne, le cours de la poudre de lait s'est peu redressé, passant de 1.700 euros les 1.000 litres à 1.950 euros.

Ces stocks importants ne laissent pas espérer de remontée rapide des prix du lait à court terme.

Ce stock de poudre de lait est un outil de pilotage entre les mains de la Commission européenne. Dès lors que les cours de la poudre de lait remonteront, la commission pourra remettre sur le marché la poudre stockée pour empêcher que les cours ne remontent trop vite et ainsi éviter de connaître un nouveau choc dans l'autre sens.

Pourtant les prix payés aux producteurs de lait n'augmentent pas ?

Les producteurs laitiers français ont connu une faible hausse des prix du lait, moins élevée que dans des pays voisins, malgré la remontée des cours.

Les transformateurs et les industriels expliquent que si en Allemagne, la filière est beaucoup plus réactive à l'évolution des prix qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, en France, cette évolution est plus lissée et progressive.

Côté producteurs aussi, le prix du lait payé en France a moins baissé qu'ailleurs, notamment en Allemagne, soulignent les industriels.

Se pose également le problème de la répartition de la valeur dans la filière entre producteurs, transformateurs et distributeurs.

Dans la distribution, les prix dépendent d'une négociation annuelle entre producteurs et distributeurs.

Et il est difficile en France pour les transformateurs d'obtenir des hausses de tarifs de la part des distributeurs avec lesquels ils se sont mis d'accord sur les tarifs appliqués pour l'année au cours de négociations annuelles qui ont lieu en février. Ce qui débouche sur une hausse annuelle importante alors qu'en Allemagne les supermarchés répercutent immédiatement les hausses sur le prix de la tablette de beurre.

"La France consomme 60% du lait qu'elle produit et en exporte 40%", note M. Simier, qui ajoute que les industriels "ne peuvent donc augmenter leurs tarifs qu'à l'export sur ces 40% exportés, et sur la matière grasse uniquement".

Y-a-il un risque de pénurie de beurre ?

Dès lors qu'on a l'argent à mettre sur la table on peut toujours acheter du beurre, la pénurie n'est pas pour demain, estime M. You. Le problème se pose pour les industriels qui voient exploser le coût de cette matière première entrant pour une grande partie dans les gâteaux, croissants et autres biscuits, conclut-il.