Près de Lyon, le pôle mondial d'innovation de SEB prend son envol

Des bureaux flambants neufs étalés sur six hectares, dans un écrin de verdure: à Ecully, près de Lyon, le nouveau siège mondial de SEB concentre aussi une grande partie de ses équipes d'innovation, l'une des clés du succès du groupe.

Depuis un an et demi, un millier de salariés ont rejoint ce "campus SEB", dont la majorité travaillaient sur d'autres sites du groupe dans la région lyonnaise. Les derniers transferts, environ 80 personnes de l'usine historique de Selongey (Côte-d'Or) doivent arriver dans les prochains mois.

Au campus SEB, officiellement inauguré mardi après 6 ans de travaux et plus de 100 millions d'euros d'investissement, la moitié des effectifs est dédiée à la recherche-développement, qui englobe aussi le design et le marketing. Au total, le groupe compte 33.000 collaborateurs dans le monde, dont 1.400 oeuvrent dans ces métiers.

Historiquement, la recherche-développement chez SEB s'est développée près de ses usines et s'est spécialisée en fonction des matériaux utilisés sur place, rappelle Bertrand Neuschwander, le directeur général délégué du groupe, lors d'une visite de presse à Ecully.

Ces dernières années, de nouveaux profils très divers ont enrichi ces équipes: des nutritionnistes, des ingénieurs du numérique et même... des anthropologues, pour comprendre les usages des consommateurs et anticiper leurs besoins de demain.

Désormais, exception faite de deux centres de recherche plus modestes basés à New York et Hong Kong, "la recherche-développement sur les appareils électriques va être regroupée à Ecully, pour la mettre au coeur de nos équipes design et marketing" explique M. Neuschwander.

- "Casser les silos" -

L'objectif de SEB: "casser les silos" entre ces différentes métiers, afin d'accélérer les échanges et les projets innovants.

Une volonté illustrée à Ecully par le "SEBLab", transposition interne du phénomène mondial des "fablabs", ces laboratoires de fabrication numérique et de travail collaboratif.

Imprimante 3D et fers à souder, machines de découpe laser et de thermoformage du plastique: ouvert en 2014, le SEBLab ne manque de rien en termes d'équipements.

Et le concept plaît aux équipes, à en croire le responsable du lieu, l'ingénieur Jean-Louis Compeau. "Cela provoque le rapprochement entre les différents métiers, et chaque collaborateur a envie de comprendre le produit sur lequel il travaille".

Expérimenter très en amont est aussi un bon moyen "d'éviter qu'un flop arrive trop tard", quand le produit est commercialisé, selon M. Neuschwander.

Pour trouver de bonnes idées, SEB a aussi un regard aiguisé sur des start-up. Le groupe a ainsi investi quelque 30 millions d'euros dans une dizaine d'entre elles depuis 2011, présentes dans des domaines comme la filtration de l'eau, la purification de l'air, la beauté connectée ou la robotique.

- Suivi des ventes en temps réel -

Ailleurs dans le campus, une salle est censée incarner un autre aspect de l'innovation chez SEB: la digitalisation croissante de son marketing, de ses appareils et de ses ventes, dont près de 20% sont aujourd'hui réalisées en ligne.

Dans cette "digital room", SEB mesure l'impact en temps réel de ses produits en termes de ventes en ligne et de mentions sur les réseaux sociaux: sans surprise en ces jours de canicule, ses ventilateurs Rowenta semblent très demandés.

Numéro un mondial du petit électroménager domestique, avec une vingtaine de marques comme Tefal, Moulinex, Krups ou encore Lagostina, le groupe écoule 300 millions de produits par an dans le monde et réalise 60% de ses ventes avec des produits de moins de trois ans.

L'acquisition l'an dernier de l'allemand haut de gamme WMF pour 1,8 milliard d'euros l'a fait entrer dans une nouvelle dimension: avec WMF, le chiffre d'affaires annuel du groupe dépasse à présent les 6 milliards d'euros, trois fois plus qu'en l'an 2000.

"Le nouvel objectif maintenant, c'est 10 milliards d'euros", lance le PDG Thierry de La Tour d'Artaise, en se gardant toutefois de dire quand cette performance pourrait être atteinte.

Même si ses effectifs diminuent lentement dans l'Hexagone, le groupe réalise encore plus d'un quart de sa production mondiale via ses 10 usines françaises, qui comprennent quelque 4.500 salariés.