Présidentielle: les viticulteurs du Midi s'invitent dans le débat

Les viticulteurs du Midi en colère "s'invitent dans le débat électoral", appelant à manifester le 25 mars à Narbonne pour défendre leur secteur, notamment face à la concurrence espagnole, a indiqué à l'AFP le Syndicat des vignerons de l'Aude.

La manifestation, organisée à l'initiative de ce syndicat départemental, devrait aussi mobiliser les viticulteurs du Tarn, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et du Gard, selon son président, Frédéric Rouanet.

"On est à un tournant de la viticulture et tout le monde s'en fout! On a décidé de s'inviter en masse dans le débat électoral pour montrer que le peuple rural et vigneron existe et créer un débat viticole dans la campagne présidentielle", a-t-il déclaré à l'AFP.

Le syndicat dénonce l'augmentation "de 60% en trois ans" des importations de vin espagnol, une concurrence qu'ils jugent déloyale. "On ne comprend pas qu'il n'y ait pas les mêmes règles sociales (ou) sur l'utilisation des produits phytosanitaires", estime M. Rouanet.

Le syndicat pointe du doigt la politique d'achat de la grande distribution et le manque de "clarté dans l'étiquetage" des bouteilles.

Outre l'impact de la sécheresse estivale dans le département, le syndicat met en avant des baisses de prix d'achat "de 10 à 15 euros pour les blancs" et de "5 à 10 euros pour les rouges" après "trois ans corrects", affirme M. Rouanet.

Le syndicat réclame une modification de la loi Evin pour "distinguer le vin des autres boissons alcoolisées" et des baisses de "charges d'exploitation" pour une "meilleure compétitivité".

En 2008 et 2009, dernières manifestations viticoles dans la région, plusieurs milliers de personnes avaient défilé à Montpellier et Carcassonne pour "défendre la viticulture".

D'autres actions de protestation de viticulteurs ont eu lieu en janvier dans le Gard et l'Aude, où deux cuves de vin espagnol ont été déversées, entraînant des protestations officielles du gouvernement de Madrid.

Au début du mois, les principaux producteurs et négociants de vins de pays d'Oc ont tenu une concertation qualifiée d'"historique" afin de mieux lutter contre la concurrence des vins espagnols dans la grande distribution.