Rail: trafic et recettes des TER en hausse début 2017 (SNCF)

Les trains régionaux (TER) ont connu un regain de forme début 2017, une bonne nouvelle pour la SNCF qui prépare l'arrivée de la concurrence et veut éviter que les régions ne s'entendent avec de nouveaux acteurs.

"Pour la première fois depuis 2012, le nombre de voyageurs TER augmente et les recettes augmentent plus vite encore que le trafic", s'est réjoui le directeur général TER, Frank Lacroix, mercredi lors d'une conférence de presse.

Le nombre de voyageurs à bord des trains régionaux de la SNCF a augmenté de 1,8% sur les cinq premiers mois de 2017, et les recettes de 3,8%. Sur le front de la ponctualité, l'irrégularité a baissé de 10% en 2016 par rapport à 2015.

En revanche, les coûts, supportés par les régions et supposés baisser de 20% d'ici 2020, sont restés en 2016 au même niveau qu'en 2015. La faute aux grèves, assure la compagnie.

Les régions confient l'exploitation de ces lignes à la SNCF dans le cadre de délégations de service public. Mais à partir de 2023 au plus tard, il leur sera possible de conclure un contrat avec d'autres opérateurs.

La SNCF veut passer "de l'opérateur monopolistique incontournable au partenaire sur lequel s'appuient les régions", selon Frank Lacroix. Pour cela, elle avait dévoilé en septembre son "plan TER 2020", qui vise à attirer plus de voyageurs sur ces lignes et à en réduire les coûts pour les régions.

Plusieurs conventions ont été renouvelées par la SNCF en 2016, et des négociations sont en cours en Occitanie, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Normandie.

"Les discussions sont longues et serrées, parce que nos clients sont exigeants et attendent beaucoup de nous", a-t-il expliqué.

Quant à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, "on a tout fait de notre côté pour que (la) négociation reprenne" après avoir été rompue fin 2016 par le président (LR) de la région Christian Estrosi, a souligné Frank Lacroix.

En 2017, 60% du chiffre d'affaires des TER, qui s'élève à 4 milliards d'euros, sera remis en cause par la renégociation des conventions. Et fin 2018, toutes les conventions seront renouvelées, pour des durées de 5 à 8 ans.

- Vélo et trottinette -

Pour attirer plus de clients, la SNCF veut développer son offre porte-à-porte, avec des expérimentations de vélos et trottinettes en libre-service, et d'"auto-stop participatif" à la campagne: "le principe (est) de mettre en place des arrêts, analogues à des arrêts de bus, de façon linéaire le long d'une nationale ou départementale. Quand une personne se présente à l'arrêt, l'appli envoie une notification".

La plateforme de covoiturage Blablacar a également lancé une offre de co-voiturage domicile-travail, avec un système de lignes et d'arrêts.

La SNCF promet également plus de facilité pour acheter des billets et abonnements, et mise sur les trajets touristiques via voyages-sncf.com.

Par ailleurs, le car, qui représente 15% de l'offre TER, et "est souvent perçu comme le parent pauvre", selon Frank Lacroix, sera "hissé (...) au standard du train".

"Notre enjeu, c'est de proposer partout le bon mode, au bon moment et au bon prix, sans oublier personne sur le territoire régional", a-t-il encore souligné, évoquant un "système multimodal et connecté".

L'amélioration de l'offre promise passe également par une diminution des retards.

Pour réduire les coûts de 20% à horizon 2020, la SNCF table en premier lieu sur le matériel, qui représente 17% des charges, mais aussi sur une réduction d'un tiers de la fraude, qui coûte chaque année 100 millions d'euros aux régions.

Comme sur les TGV, le contrôle des billets à quai, avant l'embarquement, sera déployé dans les grandes gares et gares moyennes, dès fin 2017 gare Saint-Charles à Marseille, puis en 2018 en Normandie, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire.