Rappel d'un demi-million de Mercedes-Benz pour risque de surchauffe

Le constructeur automobile Mercedes-Benz rappelle plus d'un demi-million de véhicules en Allemagne et aux Etats-Unis à cause d'un risque de surchauffe au démarrage, a indiqué vendredi un porte-parole de Daimler, la maison mère.

"Daimler a constaté que, sur certaines voitures de Classe A, B, C, E, comme aussi CLA, GLA et GLC, le limitateur de courant de démarrage sous certaines conditions pouvait être surchargé au moment du démarrage", pouvant causer une surchauffe en cas d'essais répétés de démarrage, a expliqué le porte-parole.

Aucun accident ni blessé n'ont été rapportés à cause de ce problème technique, "seulement quelques incidents principalement aux Etats-Unis", a-t-il précisé.

Environ 150.000 véhicules en Allemagne sont concernés par ce rappel, qui nécessite un passage d'environ une heure au garage, et quelque 300.000 aux Etats-Unis. L'agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA, évoque elle plus de 354.000 véhicules concernés aux Etats-Unis, fabriqués entre 2015 et 2017.

Le porte-parole de Daimler n'était pas en mesure de donner le nombre total de voitures concernées au niveau mondial.