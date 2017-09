Réforme du code du travail: la FSU se joint à la mobilisation du 12 septembre

La FSU a appelé lundi à participer à la mobilisation contre la réforme du code du travail du 12 septembre, avec la CGT et Solidaires, pour s'opposer à "la remise en cause des droits sociaux des salariés".

Dans un communiqué, la FSU explique "partager les inquiétudes et préoccupations des organisations qui condamnent les remises en cause des droits sociaux des salariés que cette réforme génère sous couvert de flexibilité et d'adaptabilité du marché du travail". En conséquence, elle "appelle à participer aux mobilisations engagées le 12 septembre prochain selon des modalités choisies localement et dépose pour cela un préavis de grève".

Pour ce syndicat, "le gouvernement poursuit une politique libérale lourde de conséquences pour les salariés du privé comme du public ainsi que pour les retraités en remettant en cause notre modèle social".

En outre, la FSU évoque, côté fonction publique, une période "particulièrement brutale", avec le gel du point d'indice, la prévision de 120.000 suppressions d'emplois d'ici à 2022 ou le rétablissement de la journée de carence.

Pour cette raison, elle propose à l'ensemble des fédérations de fonctionnaires "la construction d'une journée d'action au mois d'octobre, la plus unitaire possible, afin d'exprimer le désaccord des agents avec ces mesures".

La CGT a appelé dès le 27 juin à une journée de mobilisation contre la réforme du code du travail, dénonçant une concertation avec le gouvernement "pipée d'avance". La semaine dernière, lors de la publication des ordonnances, Philippe Martinez, son secrétaire général, a assuré que "toutes" ses craintes avaient été confirmées au sujet de cette réforme.

Solidaires s'est rapidement associée à cet appel.