Repli de 22% du bénéfice de Bolloré, victime d'une conjoncture "déprimée"

Disant subir une "conjoncture internationale déprimée" pour son importante branche "transport et logistique", Bolloré a publié jeudi un bénéfice net part du groupe en repli de 22% pour l'exercice 2016 à 440 millions d'euros.

"Transport et logistique", qui représente 55% du chiffre d'affaires de l'entreprise, a notamment pâti de la "baisse des cours du pétrole et des matières premières", a souligné le groupe diversifié dans un communiqué.

Bolloré avait déjà évoqué ces revers de conjoncture lorsqu'il avait annoncé fin février une contraction de 7% de son chiffre d'affaires pour 2016, à 10,07 milliards d'euros.

De son côté, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a également reculé, à 1,022 milliard d'euros (-8%) tandis que le résultat opérationnel a chuté de 11% à 627 millions d'euros.

Ce repli est dû, selon Bolloré, au "recul des résultats de l'activité transport et logistique" dont le résultat opérationnel a reculé de 14% à 490 millions d'euros l'année dernière.

"La bonne marche de la commission de transport en Europe, en Asie, aux États-Unis, et des terminaux portuaires en Afrique à l'exception principalement du Nigeria et du Congo, n'a pas permis de compenser la baisse du résultat de la logistique, consécutive à la baisse des cours du pétrole et des matières premières, et du rail qui a connu un grave accident", a souligné l'entreprise.

Elle fait ainsi référence à la catastrophe ferroviaire qui a fait 79 morts et au moins 550 blessés le 21 octobre près de la gare d'Eseka au Cameroun (à 200 km au sud de Yaoundé), un train opéré par Camrail, filiale de Bolloré.

- Dividende stable -

Si la branche "logistique pétrolière", a elle aussi souffert de la baisse des produits pétroliers, synonyme d'une chute de 12% du chiffre d'affaires sur la période, elle n'en a pas moins vu son résultat opérationnel bondir de 47% à 54 millions d'euros, "grâce aux bonnes performances de la distribution et du stockage en France et des activités en Allemagne" selon l'entreprise.

Mais le deuxième contributeur au chiffre d'affaires et au résultat opérationnel du groupe s'avère être l'activité "communication" incluant Havas ainsi que des participations dans des médias et les télécommunications. Elle a permis de dégager un résultat opérationnel de 282 millions d'euros (+11%).

La branche "stockage d'électricité et solutions", qui représente désormais 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise, creuse en revanche ses pertes avec un résultat opérationnel dans le rouge de 168 millions d'euros, Bolloré évoquant une "augmentation des dépenses".

L'endettement net a légèrement baissé en valeur absolue sur l'année, à 4,26 milliards d'euros (-22 millions) mais a augmenté en proportion des capitaux propres, ces derniers s'étant contractés d'un milliard d'euros pour atteindre 10,3 milliards. Résultat, le ratio d'endettement net sur fonds propres est passé à 41% au 31 décembre 2016 contre 38% un an plus tôt.

"Dans une conjoncture internationale déprimée pour le secteur des transports et de la logistique, notamment en Afrique, le Groupe Bolloré a pu poursuivre ses investissements à la fois dans les ports et dans le stockage de l'électricité où il a remporté les appels d'offres de Los Angeles et de Singapour, ainsi que ses premières commandes de bus 12 mètres", a-t-il fait valoir.

Bolloré, qui a par ailleurs indiqué vouloir racheter les 11% du capital de Blue Solutions, sa filiale spécialisée dans le stockage d'électricité, qu'il ne détient pas encore, n'avait pas publié de prévisions chiffrées de résultat pour 2016, et n'en a pas davantage dit jeudi sur d'éventuels objectifs quant à l'exercice en cours.

Malgré un recul du bénéfice, il s'est engagé à maintenir le niveau de dividende versé à ses actionnaires, à 6 centimes, qui devra être entériné par l'assemblée générale du 1er juin.