Royaume-Uni: Phil "L'Epicier" Hammond confirmé au Trésor

Philip Hammond, confirmé à la tête du puissant Trésor britannique, est connu pour son zèle à appliquer la rigueur conservatrice, lui valant le surnom de "Phil l'Epicier", sans pour autant s'entendre à merveille avec sa patronne Theresa May.

A 61 ans, cet homme mince et aux cheveux argentés est un poids-lourd du Parti conservateur, successivement ministre des Transports, de la Défense et des Affaires étrangères des gouvernements de David Cameron.

Il a parachevé son ascension en devenant le numéro deux de Theresa May, chargé du pilotage des finances britanniques au moment où se lève la bourrasque du Brexit, avant d'être confirmé à son poste vendredi, malgré un revers inattendu du parti conservateur aux élections législatives.

Sa fermeté dans l'application de l'austérité voulue par les conservateurs lui ont valu l'approbation des milieux d'affaires, tout comme son oreille attentive à leurs inquiétudes face à la volonté inflexible de la Première ministre de couper les ponts avec le marché unique européen.

Souvent raillé pour sa rigidité, il a même su faire preuve d'auto-dérision lors de la présentation de son premier budget devant la Chambre des communes en mars dernier - un rituel annuel millimétré pour chaque chancelier de l'Echiquier.

"Voici les tableaux. J'ai une réputation à honorer !", lance-t-il alors au Parlement à propos de la partie chiffrée de son budget, suscitant les rires de son camp qui le surnomme volontiers "Phil l'Epicier" ou "Phil le comptable" (Spreadsheet Phil) pour ses comptes d'apothicaire.

Il ironise aussi sur un de ses lointains précédesseurs congédié après la présentation d'un budget pourtant couvert de louanges, mais se retrouve lui-même sur la sellette pour avoir voulu augmenter un impôt malgré une promesse électorale contraire.

Dans une humiliante volte-face, M. Hammond se voit contraint d'abandonner cette hausse de taxe par le 10, Downing Street, ce qui marque l'un des épisodes les plus tendus de sa relation troublée avec la cheffe du gouvernement.

Manque de confiance, désaccords profonds, personnalités incompatibles, la presse britannique s'est délectée à décrire la relation difficile liant M. Hammond et Mme May qui se cotoient depuis des décennies.

Apogée de ces rapports orageux, une intervention commune à la mi-mai, en pleine campagne électorale, pour dénoncer le programme prétendûment irresponsable de leurs adversaires de gauche travaillistes. Questionnée par des journalistes sur le maintien de M. Hammond à son poste après les élections législatives du 8 juin, la Première ministre élude deux fois la question.

Dans une interview à la BBC, Philip Hammond concède pour sa part "avoir juré de temps en temps" lorsqu'il est interrogé sur ses difficultés avec l'entourage de Mme May. Un aveu qui en dit long pour cet homme cultivant la sobriété.

- 'Nuances de gris' -

"On ne connaît pas sa couleur. Il se drape de nuances de gris qu'on oublie aussitôt. Il est si discipliné qu'on l'imagine dans un concours de dressage plutôt que de steeplechase", écrivait dès 2013 le journaliste politique Andrew Gimson.

Au point de mettre en sourdine ses convictions eurosceptiques pour adopter un ton plus conciliant vis-à-vis de Bruxelles, au moment où les exigences des Brexiters durs affolent la City de Londres inquiète pour son statut.

Ce fils d'ingénieur semble quoi qu'il en soit avoir toujours eu l'âme conservatrice. En 1970, il n'a que 14 ans lorsqu'il ressent un "énorme soulagement" en apprenant la défaite du travailliste Harold Wilson aux législatives.

Il grandit dans l'Essex, à l'est de Londres. Contrairement à beaucoup de ses pairs conservateurs - purs produits de l'élite -, il suit sa scolarité dans des écoles publiques et obtient une bourse pour intégrer la prestigieuse université d'Oxford, dont il ressort diplômé en politique, philosophie et économie.

Il travaille ensuite dans les secteurs de l'immobilier, du BTP et de l'énergie avant d'être élu député en 1997.

Pendant les treize années où les conservateurs sont dans l'opposition, il joue un rôle clé dans la préparation d'une alternative, en tant que responsable des questions économiques. Avant que cet homme prudent, marié et père de trois enfants, ne voit son ascension s'accélérer en 2010 avec le retour au pouvoir de son camp.