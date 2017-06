Russie: le rouble au plus bas depuis février, sous un seuil psychologique

La monnaie russe, plombée par le pétrole et les tensions entre Moscou et Washington, est tombée mercredi à son plus bas niveau depuis février face au dollar qui a dépassé 60 roubles, seuil psychologique important pour le marché et les autorités.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Moscou, le dollar est monté jusqu'à 60,23 roubles, tandis que l'euro dépassait 67 roubles pour la première fois depuis décembre.

Après la forte remontée de ces derniers mois, cela représente une rechute de près de 6% pour la monnaie russe face à la devise américaine depuis début juin.

Pour les économistes d'Alfa Bank, le rouble se trouve "sous pression d'une conjonction de facteurs dont la faiblesse des cours du pétrole, la géopolitique (...) et les décisions de changements de taux des banques centrales américaine et russe".

La monnaie russe avait été soutenue pendant l'hiver par l'amorce de reprise de l'économie russe après deux ans de récession, la remontée des prix du pétrole dont la Russie reste très dépendante et les espoirs de réchauffement dans les relations avec les Etats-Unis suivant l'élection de Donald Trump.

Mais les cours de l'or noir sont retombés ces derniers jours à leurs plus bas niveaux de l'année et les relations avec Washington, loin de s'améliorer, se dégradent de nouveau depuis que l'armée américaine a abattu un avion de chasse syrien.

L'administration de Donald Trump a en outre imposé mardi de nouvelles sanctions à Moscou en raison de la crise ukrainienne et le Sénat américain a voté la semaine dernière en faveur d'autres mesures de rétorsions économiques.

Paradoxalement, les autorités pourraient voir d'un bon oeil la rechute du rouble. Lorsque le dollar était passé sous 60 roubles, elles n'avaient pas caché leur préférence pour une monnaie plus faible, favorisant la compétitivité des industries russes, et le ministère des Finances avait même lancé des achats de devises étrangères sur les marchés.