Services énergétiques: EDF veut doubler son chiffre d'affaires d'ici 2025

EDF ambitionne de doubler son chiffre d'affaires dans les services énergétiques d'ici 2025 et a décidé de regrouper toutes ses activités sous une bannière unique baptisée EDF Solutions énergétiques, a annoncé le groupe mardi.

A horizon 2030, l'électricien vise également un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros contre 4,4 milliards d'euros réalisés en 2016, a indiqué EDF dans un communiqué.

EDF Services énergétiques regroupera notamment les filiales existantes Dalkia (réseaux de chaleurs, services aux bâtiments), Citelum (éclairage), Sodetrel (mobilité urbaine), ou encore EDF ENR (solutions photovoltaïques).

Pour atteindre ses objectifs, le groupe envisage "de procéder à des acquisitions ciblées ou a des prises de participation dans des sociétés spécialisées", détaille-t-il.

Le secteur des services énergétiques est en plein développement, porté par la transition énergétique vers une société et une économie plus sobres et moins émettrices de gaz à effet de serre.