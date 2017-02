Sur un marché porteur, les agences immobilières recrutent en 2017

Après deux ans d'embellie sur un marché immobilier ancien aux volumes de transactions proches de leurs records, les réseaux d'agences immobilières accélèrent leurs recrutements, signe de leur optimisme.

A la faveur de taux de crédit très bas, le marché a été "fortement dynamique" l'an dernier, souligne Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet l'Immobilier (450 agences). Et "pour tous les grands réseaux nationaux, la reprise a été marquante".

Le record de 829.000 transactions atteint en 2005, pourrait même être battu, et les 850.000 ventes être atteintes. Les notaires publieront les chiffres officiels début mars.

"L'activité a été bonne en 2015, très bonne en 2016. Notre pari est que cela va continuer en 2017", affirme à l'AFP Bernard Cadeau, président d'Orpi, premier réseau du pays avec quelque 1.200 agences immobilières.

L'enseigne recrute mille nouveaux collaborateurs cette année, avec des postes à pourvoir sur tous ses métiers: transaction, location, gestion locative, syndic et immobilier d'entreprise.

"Nous allons recruter des collaborateurs bilingues en anglais pour que certaines de nos agences se spécialisent dans la vente des biens d'exception", précise M. Cadeau. Le réseau ouvrira aussi sa première agence "hors de France".

Face à la concurrence d'internet et de sites comme LeBoncoin, Seloger.com et autres Pap.fr où les particuliers mettent directement leur bien en vente, les agences se doivent d'apporter des "services généralistes, complets" (géolocalisation, photos, vidéos, visites virtuelles, signature électronique...) et donc "être présentes sur le terrain", dit-il.

Quant au réseau Century 21, il est passé depuis début 2016, de 5.500 à 5.900 collaborateurs. Compte tenu de la dynamique du marché, son président Laurent Vimont considère qu'"il devrait y avoir une personne de plus dans chaque agence". Le site de recrutement de la marque, lesmeilleurstalents.com, propose plus de 600 offres d'emploi.

- Honoraires plafonnés -

Le développement de Guy Hoquet l'Immobilier est lui aussi "en plein boom", avec 104 nouveaux contrats de franchise engrangés l'an dernier contre 58 en 2015. La période est porteuse pour l'installation de ces nouveaux franchisés, constate son directeur général, Fabrice Abraham.

S'il s'agit "souvent d'anciens salariés de grandes entreprises qui souhaitent devenir indépendants tout en étant soutenus par une enseigne", ces derniers mois l'enseigne a reçu une vague de candidatures de jeunes cadres, "motivés par la liberté d'entreprendre dans la ville de leur choix" et "moins confiants" dans l'emploi salarié.

Après avoir surmonté la crise de 2008/2009 qui avait fait chuter l'activité et entraîné de nombreuses fermetures d'agences, la profession redevient donc attractive.

Et ce, malgré le renforcement de la réglementation instauré par la loi Alur (pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, avec un plafonnement des honoraires de location facturés aux locataires, abondamment critiqué par les réseaux immobiliers.

Celui-ci "ne visait pourtant qu'à appliquer une règle présente dans le droit français depuis 1989", à savoir le partage égal, entre bailleur et locataire, de la rémunération de l'agent immobilier lors d'une location, a rappelé un rapport parlementaire publié fin janvier.

La mesure a aussi mis fin à l'habitude prise par les agences, de facturer au locataire des honoraires équivalents à un mois de loyer, voire davantage.

A Paris et dans 76 communes de la région parisienne, elle s'est traduite "en moyenne par une baisse de 40 à 50%" de ces honoraires, selon le rapport co-signé par les députés Daniel Goldberg (PS) et Jean-Marie Tétart (LR).

En revanche, de l'aveu des professionnels eux-mêmes, les plafonds retenus dans les zones dites rurales ou sans tension sur le marché du logement, sont souvent supérieurs aux tarifs pratiqués jusque là.

Instauré à Paris depuis l'été 2015 (et à Lille le 1er février 2017) et abondamment dénoncé lui aussi, l'encadrement des loyers à la relocation n'a pas davantage entravé le marché.