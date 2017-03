Télécoms: 1,2 milliard d'amende pour le chinois ZTE aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont imposé mardi une amende de 1,2 milliard de dollars au géant chinois des télécommunications ZTE pour avoir violé l'embargo contre l'Iran et la Corée du Nord, promettant une sévérité accrue contre les entreprises étrangères.

"Nous avertissons le monde entier: fini de jouer", a commenté le secrétaire au Commerce Wilbur Ross. "Ceux qui contreviennent aux sanctions économiques ne resteront pas impunis et endureront les pires conséquences".

Quatrième groupe mondial dans les télécoms, ZTE a plaidé coupable d'avoir acquis des équipements aux Etats-Unis et les avoir réexportés vers l'Iran et la Corée du Nord en dépit des sanctions frappant ces deux pays pour leurs programmes militaires et leurs violations des droits de l'Homme.

Selon les autorités américaines, le géant chinois a ainsi réalisé des transactions totalisant plusieurs "centaines de millions de dollars" entre 2010 et début 2016, en étant parfaitement conscient de leur caractère illicite et en tentant même de les dissimuler.

Les équipements ciblés incluent des routeurs, des microprocessseurs et des serveurs qui peuvent être utilisés pour encrypter des données, ont indiqué les différents ministères impliqués dans l'enquête (Commerce, Justice, Trésor). Des puces et téléphones cellulaires ont également été illicitement acheminés vers ces deux pays.

"Le groupe ZTE n'a pas seulement violé les contrôles sur les exportations qui visent à empêcher que des technologies américaines ultra-sensibles ne tombent entre les mains de régimes hostiles comme l'Iran", a commenté le ministre de la Justice, Jeff Sessions. "Ils ont également menti aux enquêteurs fédéraux et trompé leurs propres avocats".

Pour échapper à un procès, le quatrième plus gros groupe chinois coté en Bourse a accepté de verser immédiatement une pénalité de 892 millions de dollars et sera pendant les 7 prochaines années sous le coup d'une amende supplémentaire de 300 millions de dollars en cas de nouvelle violation.

Selon les autorités américaines, il s'agit de la plus importante pénalité criminelle infligée à un groupe dans une affaire d'exportations illicites.

- "Leçon" -

C'est toutefois loin d'être la première fois qu'une entreprise étrangère tombe dans les filets américains pour des violations de sanctions.

En 2014, la banque française BNP Paribas avait accepté de verser près de 9 milliards de dollars d'amende pour des transactions illicites notamment en Iran.

Un an plus tard, le groupe de services pétroliers franco-américain Schlumberger avait admis avoir violé les embargos américains contre l'Iran et le Soudan et accepté de verser 232,7 millions de dollars d'amende.

Dans un communiqué, le groupe chinois a affirmé avoir "retenu la leçon". "ZTE reconnaît les erreurs qu'il a faites, en assume la responsabilité et reste déterminé à effectuer des changements positifs dans le groupe", a commenté son PDG, Zhao Xianming.

ZTE était depuis longtemps dans le collimateur des autorités américaines qui avaient déjà mis en demeure le groupe en mars 2016 en limitant sa capacité à acquérir des marchandises américaines.

Ces restrictions avaient conduit à un remaniement de l'équipe dirigeante du groupe mais avaient surtout suscité l'irritation des autorités chinoises.

"Ce n'est pas une façon correcte de traiter les différends économiques et commerciaux", avait ainsi assuré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Cette lourde amende risque donc d'envenimer un peu plus les relations sino-américaines déjà mises à rude épreuve par les attaques répétées du président Donald Trump contre les pratiques commerciales chinoises.

La Maison Blanche accuse ainsi régulièrement Pékin de sous-évaluer le yuan pour doper ses exportations même si elle n'a pas encore mis à exécution sa menace de classer officiellement la Chine comme un pays manipulant sa monnaie.

Le sujet risque de s'inviter à la prochaine réunion des ministres des Finances du G20, qui incluent la Chine et les Etats-Unis, les 17 et 18 mars à Baden Baden (Allemagne).